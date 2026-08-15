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Zemestrīce Indonēzijā satricina tūristu iecienīto Floresas salas, gājuši bojā daudz cilvēku
Indonēzijas Floresas salu sestdien satricinājusi 7,7 magnitūdas stipra zemestrīce, kurā gājuši bojā vismaz 38 cilvēki, paziņojis Nacionālās katastrofu novēršanas aģentūras vadītājs Suharjanto.
Vēl 13 cilvēki ievainoti, un divi no cietušajiem guvuši smagas traumas.
Apmēram 2000 cilvēku pēc zemestrīces pametuši savas dzīvesvietas.
Pēc ASV Ģeoloģijas dienesta (USGS) datiem zemestrīces epicentrs atradās jūrā 68 kilometrus no Endes pilsētas, bet hipocentrs - desmit kilometru dziļumā. Zemestrīcei sekoja vairāki spēcīgi pēcgrūdieni.
Apmēram 2000 cilvēku pēc zemestrīces pametuši savas dzīvesvietas.
Zemestrīce satricināja lielu daļu tūristu iecienītās Floresas salas, kur nodarīti postījumi daudzām dzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām.
Pēc zemestrīces tika izsludināts brīdinājums par iespējamu cunami, bet vēlāk trauksme atsaukta.