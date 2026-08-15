Krievija ziemā plāno jaunu plašu ofensīvu
Maskava neplāno pārtraukt karu Ukrainā un gatavo jaunu uzbrukumu, vienlaikus pastiprinot gaisa triecienus.
Rietumu amatpersonas un analītiķi prognozē, ka Krievija ziemā varētu sākt jaunu plašu ofensīvu Ukrainas frontē. Vienlaikus Maskava varētu pastiprināt triecienus civilajai un enerģētikas infrastruktūrai, vēsta "The New York Times".
Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, Maskava turpina tiekties pēc pilnīgas Donbasa ieņemšanas. Tomēr Rietumu eksperti nenosauc konkrētus iespējamo uzbrukumu virzienus vai to īstenošanas termiņus.
Situāciju Ukrainai sarežģī pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkums. Pēc Volodimira Zelenska teiktā, 2026. gadā sabiedrotie Kijivai nodevuši aptuveni trīs reizes mazāk pretgaisa aizsardzības raķešu nekā gadu iepriekš.
Jūlijā Ukrainas spēkiem izdevies pārtvert tikai 29 no 195 Krievijas palaistajām ballistiskajām raķetēm.
Vienlaikus pēdējos mēnešos Krievijas karaspēka virzība frontē ir palēninājusies. Ukraina savukārt paziņojusi par kontroles atjaunošanu pār vairākām apdzīvotām vietām Dnipropetrovskas, Doneckas un Zaporižjas apgabalu krustpunktā.
Rietumu amatpersonas arī pieļauj, ka pēc Krievijas parlamenta vēlēšanām septembrī Kremlis varētu izsludināt ierobežotu mobilizāciju.
Turklāt pastāv bažas, ka Maskava varētu mēģināt pārbaudīt NATO gatavību tiešai konfrontācijai, rīkojot provokācijas Eiropā.