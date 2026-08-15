Miris bijušais Kembridžas profesors Džeisons Ardijs, kurš atkāpās no amata pēc plaģiāta skandāla
Bijušais Kembridžas universitātes profesors Džeisons Ardijs atrasts miris kādā īpašumā Londonā, paziņojusi policija.
41 gadu vecais bijušais profesors, kurš amatu pameta pēc apsūdzībām plaģiātā, piektdienas pēcpusdienā tika atrasts bezsamaņā kādā mājā Batersija rajonā Londonā, vēsta "Independent".
Ardija ģimene paziņojumā norādīja, ka ir "šokā par šī brīnišķīgā tēva, partnera, brāļa, tēvoča un dēla zaudēšanu", piebilstot, ka viņam esot bijusi pārāk smaga ilgstoša "dezinformācijas kampaņa".
Paziņojumā, ko izplatīja viņa izdevējs "Simon & Schuster UK", ģimene sacīja: "Džeisons vairāk nekā trīs gadus pēc profesora amata pieņemšanas Kembridžas universitātē tika pakļauts ilgstošai apmelošanas kampaņai no cilvēkiem, kuri neatlaidīgi centās viņu diskreditēt. Dezinformācijas kampaņa Džeisonam, kurš bija maigs cilvēks un vienmēr centās saskatīt cilvēkos labāko, bija par smagu."
Londonas Metropolitēna policija informēja, ka par nāvi likumsargi tika brīdināti piektdien plkst. 15.12 pēc Londonas ātrās palīdzības dienesta izsaukuma.
Policijas pārstāvis sacīja, ka 41 gadu vecais vīrietis notikuma vietā tika atzīts par mirušu. Viņa tuvinieki ir informēti un saņem policijas atbalstu. Šobrīd nāve tiekot uzskatīta par negaidītu, taču tā netiekot vērtēta kā aizdomīga.
Ardijs bija izglītības socioloģijas profesors un 2023. gadā kļuva par jaunāko melnādaino profesoru Kembridžas universitātes vēsturē. Viņš atkāpās no amata pēc vairākiem mediju ziņojumiem, kuros tika apgalvots, ka viņš plaģiātā izmantojis daļu savas Liverpūles Džona Mūra universitātē izstrādātās doktora disertācijas un citus pētījumus.
Medijos tika izteikti arī jautājumi par citu viņa publiski pausto apgalvojumu patiesumu, tostarp par to, ka viņš sešās dienās esot noskrējis 600 jūdzes un labdarībai piesaistījis 5,5 miljonus mārciņu.
Liverpūles Džona Mūra universitātes veiktā izmeklēšana Ardiju no pārkāpumiem atbrīvoja.
Daremas un Glāzgovas universitātes pašlaik izmeklē apstākļus saistībā ar Ardija iecelšanu akadēmiskajos amatos šajās iestādēs.
Atklātā atkāpšanās vēstulē Ardijs norādīja, ka "vienīgais veids, kā pielikt punktu šai nodaļai, ir atkāpties".
Viņš uzsvēra, ka šis lēmums nav uzskatāms par ticības zaudēšanu akadēmiskajai videi vai vērtībām, kas viņu sākotnēji atvedušas uz Kembridžu, kā arī nenozīmē viņam izteikto pārmetumu pieņemšanu.
"Tas vienkārši ir cilvēka lēmums, kurš ir sasniedzis robežu tam, ko jebkuram cilvēkam būtu saprātīgi jāspēj izturēt," viņš rakstīja.
Kembridžas universitātes vicekanclere profesore Debora Prentisa sacīja, ka ir "dziļi satriekta" par Ardija nāvi un izteica līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem.
Ardija nāve izraisījusi plašu sašutumu. Lielbritānijas leiboristu deputāte no Liverpūles Riverside vēlēšanu apgabala Kima Džonsone norādīja, ka ir jāatbild uz "nopietniem jautājumiem" par "nepārtrauktajiem mediju uzbrukumiem", ar kuriem Ardijs saskārās.