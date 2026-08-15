Austrija ceļ trauksmi: desmitiem Krievijas diplomātu tiek turēti aizdomās par spiegošanu
Austrija brīdinājusi savus karavīrus par 21 Krievijas diplomāta atrašanos valstī, kuri esot saistīti ar Krievijas specdienestiem un nodarbojoties ar spiegošanu.
Austrijas Aizsardzības ministrija pastiprinājusi aizsardzības pasākumus pret iespējamiem Krievijas izlūkdienestu mēģinājumiem vervēt Austrijas militārpersonas vai iegūt no tām informāciju. Ministrija izplatījusi karavīriem datus par 21 Krievijas diplomātu, kuri, kā norādīts, ir saistīti ar Krievijas specdienestiem un veic izlūkošanas darbības.
Par to ziņoja Austrijas laikraksts "Der Standard" pēc žurnālistiskas izmeklēšanas, ko veica izdevums "Agentstvo", par Krievijas specdienestu aģentu iespējamo klātbūtni Krievijas diplomātu vidū Austrijā.
🇦🇹 Austria’s Ministry of Defense has distributed a list containing names and photos of 21 Russian diplomats linked to intelligence services to its military personnel, following an investigation by Agentstvo.— big ben (@alternative_war) August 14, 2026
The email was sent to all MoD employees and roughly 23,000 reservists.… pic.twitter.com/vgwLSg7tRT
Saraksts ar Krievijas izlūku vārdiem esot nosūtīts visiem Austrijas Aizsardzības ministrijas darbiniekiem, kā arī 23 000 rezervistu. Militārpersonas aicinātas pievērst uzmanību iespējamiem mēģinājumiem no Krievijas diplomātiskā korpusa pārstāvju puses nodibināt ar viņiem kontaktus.
Ja kāds no sarakstā minētajiem cilvēkiem ir pazīstams ar kādu militārpersonu vai ir mēģinājis ar viņu sazināties tieši, vēstules saņēmēji lūgti par to informēt Austrijas pretizlūkošanas dienestu.
Austrijas aizsardzības ministre Klaudija Tannere apstiprinājusi bažas par iespējamiem Krievijas izlūkdienestu kontaktiem ar Austrijas militārpersonām. Viņa norādījusi, ka Krievijas specdienestu darbība esot vērsta uz situācijas destabilizēšanu valstī un Krievijas naratīvu izplatīšanu.
Savukārt Sociāldemokrātiskā partija un “Zaļie” pieprasījuši Austrijas valdībai rūpīgi izmeklēt iespējamos militārpersonu kontaktus ar Krievijas izlūkiem.
Uzskata, ka Krievijas vēstniecība Austrijā šobrīd ir nozīmīgākais krievu izlūkdienestu centrs Eiropā.
Austrija maijā paziņoja, ka izraidījusi trīs Krievijas vēstniecības darbiniekus aizdomās par spiegošanu. Ārlietu ministrs solīja “kursa maiņu” un stingrāku vēršanos pret spiegošanas darbībām. Tikmēr Krievijas vēstniecība paziņoja, ka sekos “asa” atbildes reakcija.