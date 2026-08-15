Tramps: "Pavisam drīz es pasludināšu Hormuza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju"
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien solījis drīzumā pasludināt Hormuza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju.
"Kad būsim pabeiguši Irānas sakāvi, (..) pavisam drīz es pasludināšu Hormuza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju," politiskā mītiņā Ņujorkas štata policijas akadēmijā sacīja Tramps.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka karu pret Irānu, kas atbildēja ar triecieniem citviet reģionā. Irāna arī faktiski pārņēma kontroli pār lielu daļu Hormuza šauruma, kas pirms šī kara bija atvērts starptautisks ūdensceļš.
🇺🇸 Trump:— Sumit Kapoor (@moneygurusumit) August 15, 2026
"Pretty soon, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States." pic.twitter.com/wUIPmVU89K
Irāna liedz šķērsot šaurumu lielai daļai civilo kuģu, savukārt ASV Jūras spēki bloķē Irānas ostas, cenšoties paralizēt tās ekonomiku.
"Mums ir blokāde. Neviens kuģis netiek cauri, ja vien mēs to nevēlamies," teica Tramps.
Tramps jau ne reizi vien ir izteicis šādu ideju.
Pirms pāris dienām Tramps arī nāca klajā ar skaļu paziņojumu par stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu. "ASV pilnībā kontrolē Hormuza šaurumu. DOMĀJU, KA MĒS TO PATURĒSIM!" Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social". Viņš arī paziņoja, ka ASV jūras spēku īstenotā blokāde tiekot dēvēta par "tērauda sienu", pret kuru Irāna neko nespējot iesākt.
Tomēr Teherāna situāciju raksturo pavisam citādi. Irāna apgalvo, ka joprojām faktiski kontrolē lielu daļu šauruma un plāno ieviest maksu par tā izmantošanu, reaģējot uz ASV sākto karu. Irānas spēki arī uzbrukuši kuģiem Hormuza šaurumā, būtiski traucējot satiksmi vienā no pasaules svarīgākajiem energoresursu transportēšanas ceļiem.
Gandrīz sešus mēnešus ilgajā karā ASV un Izraēlas spēki veikuši plašus triecienus Irānai, tostarp tās militārajiem objektiem un vadībai. Savukārt Irāna atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem Izraēlai, ASV bāzēm un mērķiem Persijas līča valstīs, kas ir Vašingtonas sabiedrotās.
Neraugoties uz iepriekš izteiktajiem draudiem konfliktu vēl vairāk saasināt, Tramps pēdējā laikā izvēlējies piesardzīgāku taktiku. Viņš norādījis, ka ASV varētu koncentrēties uz Irānas ostu blokādi, vienlaikus vērojot, kā ekonomiskās problēmas un augstā inflācija palielina spiedienu uz Teherānu.