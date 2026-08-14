Francijā noraida sociālo tīklu aizliegumu bērniem līdz 15 gadu vecumam
Francijas Konstitucionālā padome piektdien noraidīja valdības centienus aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem.
Padome norādīja, ka šis likumprojekts rada nesamērīgu iejaukšanos vārda un saziņas brīvībā.
Likumprojekts jūlijā tika pieņemts Francijas parlamentā ar lielu balsu vairākumu, un tam bija jāstājas spēkā septembrī. Taču padome nolēma, ka regulējums ir pārāk plašs un varētu attiekties arī uz pakalpojumiem, kuros risks nepilngadīgajiem nav pierādīts.
Turklāt likumprojekts nepietiekami aizsargā lietotāju privātumu saistībā ar nepieciešamajām vecuma pārbaudēm, norādīja padome.
Francijas prezidents Emanuels Makrons tomēr plāno turpināt darbu pie šī likumprojekta un ir uzdevis premjerministram Sebastjēnam Lekornī izstrādāt uzlabotu versiju.
Saskaņā ar Elizejas pils paziņojumu reforma, ņemot vērā Konstitucionālās padomes lēmumu un Eiropas tiesību aktus, ja iespējams, jāīsteno līdz 2027. gada pavasarim.