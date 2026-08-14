Tramps lūdz tiesu ļaut turpināt Baltā nama balles zāles būvniecību
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien lūdza ASV Augstāko tiesu atļaut Baltajam namam turpināt 400 miljonu dolāru vērtās Baltā nama balles zāles būvniecību, kamēr tiek pārsūdzēts zemākas instances tiesas rīkojums par darbu apturēšanu.
Trampa ģenerālprokurora vietnieks iesniedza Augstākajai tiesai lūgumu apturēt pagājušajā nedēļā Kolumbijas apgabala Apelācijas tiesas trīs tiesnešu kolēģijas pieņemto lēmumu.
Kolēģija pagājušajā nedēļā nolēma, ka Trampam ir jāpārtrauc Baltā nama balles zāles būvniecība, jo Kongress nav apstiprinājis šo projektu.
Kolēģijas vairākums norādīja, ka Trampam nav vienpusēju pilnvaru būvēt 8400 kvadrātmetru lielo balles zāli vietā, kur vēl nesen atradās Baltā nama austrumu spārns. Tramps rudenī lika šo Baltā nama kompleksa daļu nojaukt.
"Šajā lietā ir runa par ārkārtēju un nelikumīgu aizliegumu, kas apturēs pašlaik notiekošo integrētā militārā kompleksa, arī pilnībā drošas balles zāles, būvniecību Baltā nama austrumu spārnā, kas ir vitāli nepieciešama valsts drošībai," rakstīja ģenerālprokurora vietnieks.
Administrācija apgalvo, ka prezidentam, nevis Kongresam vai tiesām, ir neierobežotas pilnvaras veikt Baltā nama renovāciju.
Tieslietu ministrija uzsver, ka projekta pašreizējais stāvoklis, kas būtībā ir būvlaukuma teritorija, apgrūtina Baltā nama aizsardzību.