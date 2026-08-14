Polijā aizturētais Krievijas pilsonis gatavojis atentātu pret ukraiņu reperi "Kyivstoner"
Krievijas pilsonis, par kura aizturēšaanu Polijā ceturtdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks, gatavojis atentātu pret ukraiņu reperi "Kyivstoner", piektden vēsta Polijas plašsaziņas līdzekļi.
Krievijā "Kyivstoner", īstajā vārdā Alberts Vasiļjevs, ir iekļauts to personu sarakstā, kas iesaistītas ekstrēmistiskā un teroristiskā darbībā.
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) izplatījis paziņojumu presei, kurā apgalvo, ka "Kyivstoner" bijis iesaistīts Ukrainas Drošības dienesta (SBU) speciālajā operācijā, kuras mērķis bijis no Slovākijas caur Poliju un Baltkrieviju nogādāt Krievijā bezpilota lidaparātus, kurus bijis paredzēts izmantot, lai uzbruktu militārās infrastruktūras objektiem. FSB arī apsūdzēja Vasiļjevu narkotiku izplatīšanā.
"Kyivstoner", kas ir Ukrainas un ASV dubultpilsonis, platformā "Instagram" noraidījis FSB apgalvojumus.
Jau vēstīts, ka par to, ka Polijā aizturēts Krievijas pilsonis, kas pēc Maskavas rīkojuma Varšavā plānojis nogalināt Ukrainas un ASV dubultpilsoni, ceturtdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš norādīja, ka aizdomās turamais tika aizturēts jau 7. augustā. Tusks nenosauca iespējamā upura vārdu, bet sacīja, ka tas ir cilvēks, kas ir "neērts [Krievijas diktatora Vladimira] Putina režīmam, un pēdējā brīdī mums izdevās novērst šo slepkavību".
Aizdomās turamo aizturēja Polijas Iekšējās drošības aģentūras (ABW) aģenti un policija, sadarbojoties ar ASV dienestiem, norādīja premjers.