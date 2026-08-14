Lielbritāniju pārņem ugunsgrēki: mediķi palīdzējuši 54 cietušajiem, 19 nogādāti slimnīcā
Lielbritānijā mediķi snieguši palīdzību 54 ugunsgrēkos cietušajiem cilvēkiem, piektdien pavēstīja amatpersonas.
Vestmidlendas reģionā, kur izraisījušies vairāki ugunsgrēki, slimnīcās nogādāti 19 cilvēki.
Ceturtdien, kas Lielbritānijā bija karstākā šā gada diena, tūkstošiem cilvēku saistībā ar ugunsgrēkiem zvanījuši ārkārtējo situāciju dienestiem.
Piektdienas rītā sniegtajā atjauninātajā informācijā Vestmidlendas ātrās palīdzības dienests pavēstīja, ka ir reaģējis uz "vairākiem nopietniem ugunsgrēkiem" visā reģionā, "kamēr turpinās karstie un sausie laika apstākļi".
Vestmidlendas ātrās palīdzības dienesta izpilddirektors Entonijs Māršs paziņojumā norādīja, ka ceturtdiena bijusi "ārkārtīgi saspringta diena mūsu brigādēm, piebilstot, ka ir "ļoti lepns" par saviem darbiniekiem.
"Ņemot vērā karstos un sausos laika apstākļus, ar kādiem esam saskārušies, lūdzam visus būt īpaši uzmanīgiem un apsvērt riskus," aicināja Māršs.
"Lūdzu, izmantojiet [ārkārtas palīdzības] numuru 999 saprātīgi un zvaniet mums tikai tad, ja ir patiesa ārkārtas situācija, lai mūsu brigādes varētu nokļūt pie tiem, kam mēs esam visvairāk vajadzīgi," mudināja amatpersona.