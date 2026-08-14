Skandāls Lietuvas vēstniecībā ASV: izveido komisiju vēstnieka rīcības izmeklēšanai
Lietuvas Ārlietu ministrija ir izveidojusi komisiju, lai izmeklētu situāciju Lietuvas vēstniecībā Vašingtonā saistībā ar publiski izskanējušām aizdomām vēstnieka necienīgu izturēšanos pret darbiniekiem.
Kā piektdien paziņoja ministrija, komisijā ir pārstāvji no tās Ģenerālinspektorāta, arodbiedrības, cilvēkresursu nodaļas un juridiskā departamenta. Izmeklēšanas mērķis ir objektīvi un neatkarīgi izvērtēt publicēto informāciju, vienlaikus nodrošinot personu privātumu un procesa konfidencialitāti.
Pagājušajā nedēļā ziņu portāls "Delfi.lt" vēstīja, ka vairāki vēstniecības darbinieki ir iesnieguši ministrijai sūdzības par vēstnieka Ģedimina Varvoļa necienīgu uzvedību, kliegšanu uz darbiniekiem un rīkojumiem srādāt pārmērīgi ilgu darba laiku. Varvolis ir Lietuvas vēstnieks ASV kopš pagājušā gada 1. augusta.
Parlamenta opozīcijā esošās konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" pārstāvji ir sākuši neformālas sarunas ar vēstniecības darbiniekiem, lai apspriestu vēstnieka rīcību. Parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks konservatīvais Žīgimants Paviļonis apstiprināja, ka ir sazinājies ar vēstniecības darbiniekiem.
Seima Ārlietu komisija plāno rīkot sanāksmi augusta beigās, kurā ministrijas vadība varētu sniegt jaunāko informāciju par situāciju.
Ārlietu ministrija piektdien lūdza parlamenta Ētikas un procedūru komisiju izvērtēt Paviļoņa rīcību, lai noskaidrotu, vai saziņa ar vēstniecības ASV darbiniekiem nav interešu konflikta noteikumu pārkāpums.
Ministrija lūdza komisiju sniegt vērtējumu, vai Paviļonis nav pārkāpis sava statusa un Seima deputāta pilnvaras.
Paviļoņa un bijušās premjerministres Ingrīdas Šimonītes parakstīto uzaicinājumu uz diskusiju ar "Tēvzemes savienības-Lietuvas Kristīgo demokrātu" biedriem saņēmuši visi vēstniecības darbinieki. Lai gan Paviļonis apstiprināja saziņu ar vēstniecības darbiniekiem, Šimonīte sacīja, ka viņai ilgu laiku nav bijis tieša kontakta ar vēstniecības darbiniekiem.