Brazīlijā atgūti no bibliotēkas nozagti slavenā Matisa mākslas darbi
Brazīlijā policija atguvusi astoņus franču mākslinieka Anrī Matisa darbus, kas pērn tika nozagti no bibliotēkas Sanpaulu.
Aptuveni 200 000 ASV dolāru (170 000 eiro) vērtie darbi ceturtdien atrasti kādā mājā Sanbernardu du Kampu pilsētā netālu no Sanpaulu. Notikuma vietā aizturēts 44 gadus vecs vīrietis.
Matisam piederošās ilustrācijas bija daļa no ierobežotas tirāžas mākslas grāmatas “Jazz”. Tās tika izstādītas kopā ar piecām Brazīlijas mākslinieka Kandido Portinari gravīrām.
Zādzība notika pērnā gada 7. decembrī. Divi zagļi bibliotēkā pārspēja apsargu un kādu vecāka gadagājuma pāri, kas tobrīd apmeklēja izstādi, un ar nozagtajiem darbiem aizbēga pa galveno ieeju. Trīs cilvēki saistībā ar noziegumu jau iepriekš tika aizturēti.
Piecas Portinari gravīras joprojām nav atrastas. Policija pieļauj, ka tās, visticamāk, jau pārdotas.
Policija uzskata, ka ceturtdien aizturētais vīrietis Matisa darbus glabājis citu aizdomās turēto personu vārdā. Viņš tiek apsūdzēts arī par nelikumīgu šaujamieroča glabāšanu.
Brazīlijas mediji par iespējamo zādzības organizētāju uzskata 53 gadus veco Laēsio Rodrigesu de Oliveiru, kuru dēvē par pieredzējušu mākslas darbu zagli. Viņš kopš aprīļa atrodas apcietinājumā saistībā ar citu lietu.
Matisa darbi jau nogādāti atpakaļ bibliotēkā, kurai pēc zādzības pastiprināta drošība. Lai gan to kopējā aplēstā cena ir aptuveni 200 000 dolāru, mākslas eksperti norāda, ka to īstā vērtība ir praktiski neaprēķināma.
Matisu uzskata par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta māksliniekiem, savukārt Portinari ir viens no nozīmīgākajiem Brazīlijas modernisma pārstāvjiem.