Gandrīz 50 sievietes slepus filmētas kailas: vīrietis sporta klubā to darījis gandrīz gadu
ASV sporta zāļu tīklu "Planet Fitness" piemeklējis pamatīgs skandāls. Vairākas sievietes Kalifornijā iesūdzējušas uzņēmumu tiesā, apgalvojot, ka kāds sporta zāles apmeklētājs ilgstoši slepus filmējis sievietes sauļošanās kabīnēs, bet darbinieki uz aizdomīgo uzvedību pienācīgi neesot reaģējuši.
40 gadus vecais Kaila Kombs apsūdzēts par to, ka 2025. gadā slepus uzņēmis vairāk nekā 50 fotoattēlu un video ar aptuveni 47 sievietēm. Viņam izvirzītas 12 apsūdzības par privātuma aizskaršanu. Vīrietis savu vainu neatzīst.
Sieviešu iesniegtajās prasībās teikts, ka Kombs esot izmantojis vājus sauļošanās kabīņu slēdzeņu mehānismus, lai no ārpuses iekļūtu telpās un filmētu tur esošās sievietes.
Viena no sievietēm apgalvo, ka 2025. gada maijā pati pieķērusi vīrieti savā sauļošanās kabīnē un nekavējoties vērsusies pie sporta zāles darbiniekiem. Taču, pēc viņas teiktā, darbinieki par notikušo esot smējušies un vainojuši pašu sievieti par to, ka viņa, iespējams, nav aizslēgusi durvis.
Vēl viena sieviete Kombu pieķērusi 2025. gada 29. decembrī, kad pamanījusi telefona kameru, kas caur spraugu bija pavērsta viņas virzienā. Pēc tam vīrietis esot aizbēdzis no sporta zāles.
Policijas izmeklēšanā viņa telefonā un citās elektroniskajās ierīcēs esot atrasti vairāk nekā 50 foto un video ar aptuveni 47 sporta zāles apmeklētājām.
Sievietes apgalvo, ka aizdomīgā uzvedība turpinājusies mēnešiem ilgi. Kombs bieži uzturējies sporta zāles atpūtas zonā un pie spa telpām, vērojot, kad sievietes dodas uz privātajām kabīnēm.
Savukārt Planet Fitness paziņojis, ka klientu drošība un privātums ir uzņēmuma prioritāte, un konkrētajam klientam dalība sporta zālē esot anulēta. Uzņēmums arī sadarbojies ar policiju izmeklēšanā.
Sievietes prasībās norāda, ka notikušais radījis viņām nopietnu emocionālu kaitējumu un raisījis jautājumus par to, cik rūpīgi sporta zāles darbinieki uzraudzījuši privātās telpas.