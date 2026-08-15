Putins slēgtā brīfingā noteicis Krievijai prioritāro mērķi pēc Ukrainas
Kremļa uzmanība pēc kara Ukrainā varētu vērsties uz jauniem reģioniem un ietekmes paplašināšanu, liecina "The New York Times rīcībā esošā informācija". Krievijas vadība esot apspriedusi turpmākās ārpolitiskās prioritātes un iespējamos soļus, lai stiprinātu Maskavas ietekmi kaimiņvalstīs un vājinātu Rietumus.
Krievijas līderis Vladimirs Putins 2025. gada nogalē pēc Krievijas Aizsardzības ministrijas kolēģijas decembra sēdes esot rīkojis slēgtu brīfingu ar militāro vadību, kurā kā vienu no 2026. gada mērķiem esot izvirzījis Eiropas Savienības un NATO iekšēju sašķelšanu. Par to, atsaucoties uz amatpersonām un Rietumu izlūkdienestu pārstāvjiem, vēsta "The New York Times".
Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, galveno lomu šajā stratēģijā Maskava esot piešķīrusi Moldovai. Tās kontrole it kā esot Kremļa otrs prioritārākais mērķis pēc Ukrainas.
Moldovas stratēģiskā nozīme esot saistīta ar tās atrašanās vietu starp Ukrainu un Rumāniju, kas ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts.
"The New York Times" avoti apgalvo, ka Krievija pēdējos gados aktīvi centusies palielināt savu ietekmi Moldovā. Maskava esot finansējusi protestus, provokatorus, kiberuzbrukumus un informatīvās kampaņas sociālajos tīklos, kā arī mēģinājusi ietekmēt vēlēšanas un referendumu par valsts pievienošanos Eiropas Savienībai.
Vienlaikus Moldovas varasiestādēm ar Rietumu partneru atbalstu esot izdevies novērst vairākus mēģinājumus iejaukties vēlēšanu procesā.
Pēc "The New York Times" datiem, pēc tam Kremlis turpinājis palielināt spiedienu uz Moldovu. Rakstā norādīts, ka Maskava Moldovu uzskatot par iespējamu placdarmu turpmākam spiedienam uz Ukrainu un Rietumiem.