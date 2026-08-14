Bruņotu migrantu pūlis mēģinājis nolaupīt un caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijā
Jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas nelegālie migranti mēģināja caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijā, taču robežsargam izdevās aizbēgt, vēstīja portāls "lrytas.lt", atsaucoties uz diviem nesaistītiem avotiem.
Avoti atklāja, ka starp Lietuvas robežsargiem un nelegālo migrantu grupu, kas bija izgājusi no tuneļa, kas izrakts zem robežas, izcēlās kautiņš. Viņi teica, ka kautiņa laikā migranti mēģināja ievilkt vienu robežsargu Baltkrievijā, tomēr robežsargam izdevās atbrīvoties un aizbēgt.
Viļņas apgabala pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu arodbiedrības priekšsēdētājs Vitālijs Jagmins portālam teica, ka robežsargs ir ievainots un pašlaik viņam ir darbnespēja.
Valsts robežsardzes dienesta pārstāve Lina Laurinaitīte aģentūrai ELTA sacīja, ka dienests nekomentē situāciju, kamēr notiek pirmstiesas izmeklēšana par šo incidentu.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš ziņoja, ka incidents notika 26. jūlijā Kapčamiesta robežapsardzības iecirkņa pārraudzībā esošajā teritorijā. Nelegālu migrantu grupa mēģināja šķērsot robežu no Baltkrievijas uz Lietuvu caur pazemes tuneli, kas bija izrakts zem robežas.
Valsts robežsardzes dienesta darbinieki, kas atrada tuneli, aizturēja vairākus migrantus, kad tie iznāca no tā, bet pēc tam viņiem uzbruka vēl 20 migranti, kas iznāca no tuneļa.
Par incidentu netika nekavējoties ziņots. To sabiedrībai sociālajā platformā "Facebook" atklāja Lazdiju rajona pašvaldības padomes locekle Vilma Danauskiene.
Savā ierakstā viņa jautāja Valsts robežsardzes dienesta komandierim ģenerālim Rustamam Ļubajevam, kāpēc tikai četri darbinieki tika nosūtīti, lai stātos pretī vairāk nekā 20 migrantiem, kas "bruņojušies ar nūjām un akmeņiem".
Iekšlietu ministrs Martīns Katelīns sacīja, ka tika informēts par incidentu, bet ne pilnībā, jo viņam vienkārši tika pateikts, ka tuneļa rakšana ir novērsta.
Pēc informācijas par incidentu publiskošanas tika uzsākta iekšēja izmeklēšana par Valsts robežsardzes vadības rīcību.
27. jūlijā tika uzsākta pirmstiesas izmeklēšana par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu.