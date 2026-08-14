Lavrovs apsūdz ASV par triecieniem Krievijas teritorijā un izsaka draudus Rietumiem
Foto: Ekrānuzņēmums
Lavrovs paziņoja, ka Krievija gaidot no Vašingtonas atbildes uz attiecīgiem jautājumiem.
Pasaulē

Lavrovs apsūdz ASV par triecieniem Krievijas teritorijā un izsaka draudus Rietumiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka ASV tieši piedaloties uzbrukumos Krievijas teritorijai.

Lavrovs apsūdz ASV par triecieniem Krievijas terit...

Pēc Maskavas apgalvojumiem, tās rīcībā esot informācija par ASV tiešu iesaisti triecienu veikšanā pret Krieviju, un tā sagaidot no Vašingtonas atbildes uz attiecīgiem jautājumiem. Par to Krievijas propagandas medijiem paziņoja Lavrovs.

Pēc Lavrova teiktā, Maskava jau esot nodevusi ASV Valsts departamentam jautājumus par ieroču piegādēm Ukrainai, izlūkošanas informācijas sniegšanu un Savienoto Valstu tiešu iesaisti uzbrukumos Krievijas teritorijai.

Vienlaikus Krievijas ārlietu ministrs norādīja, ka Kremlis neplānojot pieprasīt amerikāņu palīdzības Ukrainai pārtraukšanu kā priekšnoteikumu sarunām.

Tajā pašā laikā Lavrovs draudēja pastiprināt triecienus objektiem, kuri, pēc Maskavas versijas, nodrošina Ukrainas militāro rūpniecību un Rietumu atbalstu.

Viņš arī paziņoja, ka Krievija nepiekrīt karadarbības pārtraukšanai uz pašreizējās frontes līnijas.

Pēc Lavrova teiktā, Maskava esot gatava apturēt karu tikai tad, ja tiks panākts “ilgtermiņa, uzticams un stabils noregulējums”.

Viņš apgalvo, ka karadarbības pārtraukšana pašreizējās pozīcijās it kā “izsvītrotu padomju senču varoņdarbu”, kuri uzvarējuši nacismu.

Vienlaikus agresorvalsts ārlietu ministrs draudēja turpināt pastiprināt triecienus objektiem, kuri, pēc Maskavas versijas, nodrošina Ukrainas militāro potenciālu ar Rietumu atbalstu.

“Mēs padarīsim savas metodes daudz stingrākas, lai iznīcinātu visu, kas no Rietumiem uztur Kijivas militāro mašīnu,” paziņoja Lavrovs, faktiski noraidot visas Ukrainas un Rietumu miera iniciatīvas.

Tēmas

MaskavaASVKrievijaKremlisSergejs LavrovsKrievijas armijaKrievijas Aizsardzības ministrijaUkrainaUkrainas armijaUkrainas bruņotie spēki

Citi šobrīd lasa