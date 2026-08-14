Lavrovs apsūdz ASV par triecieniem Krievijas teritorijā un izsaka draudus Rietumiem
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka ASV tieši piedaloties uzbrukumos Krievijas teritorijai.
Pēc Maskavas apgalvojumiem, tās rīcībā esot informācija par ASV tiešu iesaisti triecienu veikšanā pret Krieviju, un tā sagaidot no Vašingtonas atbildes uz attiecīgiem jautājumiem. Par to Krievijas propagandas medijiem paziņoja Lavrovs.
Pēc Lavrova teiktā, Maskava jau esot nodevusi ASV Valsts departamentam jautājumus par ieroču piegādēm Ukrainai, izlūkošanas informācijas sniegšanu un Savienoto Valstu tiešu iesaisti uzbrukumos Krievijas teritorijai.
Vienlaikus Krievijas ārlietu ministrs norādīja, ka Kremlis neplānojot pieprasīt amerikāņu palīdzības Ukrainai pārtraukšanu kā priekšnoteikumu sarunām.
Russia's Foreign Minister Lavrov on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) August 14, 2026
We will make our own methods much tougher in order to destroy everything that fuels Ukraine’s military machine from the West.
And we are already doing this. And they are already beginning to moan. pic.twitter.com/n8nriwQfVv
Tajā pašā laikā Lavrovs draudēja pastiprināt triecienus objektiem, kuri, pēc Maskavas versijas, nodrošina Ukrainas militāro rūpniecību un Rietumu atbalstu.
Viņš arī paziņoja, ka Krievija nepiekrīt karadarbības pārtraukšanai uz pašreizējās frontes līnijas.
Pēc Lavrova teiktā, Maskava esot gatava apturēt karu tikai tad, ja tiks panākts “ilgtermiņa, uzticams un stabils noregulējums”.
Viņš apgalvo, ka karadarbības pārtraukšana pašreizējās pozīcijās it kā “izsvītrotu padomju senču varoņdarbu”, kuri uzvarējuši nacismu.
Vienlaikus agresorvalsts ārlietu ministrs draudēja turpināt pastiprināt triecienus objektiem, kuri, pēc Maskavas versijas, nodrošina Ukrainas militāro potenciālu ar Rietumu atbalstu.
“Mēs padarīsim savas metodes daudz stingrākas, lai iznīcinātu visu, kas no Rietumiem uztur Kijivas militāro mašīnu,” paziņoja Lavrovs, faktiski noraidot visas Ukrainas un Rietumu miera iniciatīvas.