Skotiju satricina baisa zīdaiņa nonāvēšana ar karstumu no matu fēna; 28 gadus vecajai mātei piespriež sešus gadus cietumā
Mātei, kura nogalināja savu mazuli, pakļaujot viņu matu fēna karstumam, piespriests sešu gadu cietumsods.
28 gadus vecā Kortnija Gāršora izmantoja matu fēnu, lai pakļautu trīs mēnešus veco Dāliju Rozi "ievērojamam un ilgstošam karstumam", nodarot viņai nāvējošus ievainojumus, vēsta "Sky News".
Detektīvs inspektors Džeimss Kalenders iepriekš sacīja: "Bērni ir neaizsargāti, un viņi ir jāaizsargā. Jebkura bērna nāve ir īpaši smaga un satraucoša, taču bērna nāve no vecāka rokas ir ārkārtīgi šokējoša."
Incidents notika kādā īpašumā Pīterhedā, Aberdīnšīrā, 2023. gada 30. septembrī. Iepriekš Gāršora bija lietojusi alkoholu laikā, kad viņa viena pati bija atbildīga par zīdaiņa aprūpi.
Skotijas policija paziņoja, ka likumsargi saņēma izsaukumu no Skotijas Ātrās palīdzības dienesta, kas informēja par bērna nāvi.
Tika sākta izmeklēšana, un Gāršora vēlāk, 2023. gada novembrī, tika aizturēta un apsūdzēta.
Gāršora noliedza vainu nepiesardzīgā slepkavībā (culpable homicide - Skotijas tiesību sistēmā pielīdzināms netīšai slepkavībai), taču pēc tiesas procesa jūlijā Aberdīnas Augstākajā tiesā viņa tika atzīta par vainīgu.
Piektdien viņai sods tika pasludināts Edinburgas Augstākajā tiesā.