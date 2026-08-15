Mūmiju DNS palīdz atšķetināt, kā bakas nonāca Amerikā
Gadsimtiem sena teorija beidzot guvusi tiešu ģenētisku apstiprinājumu. Čīlē atrasto mūmiju DNS analīze liecina, ka Eiropas kolonisti uz Ameriku atveda bakas, kas vēlāk kļuva par vienu no postošākajām slimībām pamatiedzīvotāju vēsturē.
Pētījums, kas publicēts žurnālā “Science”, atklājis senas baku vīrusa pēdas divu Čīles ziemeļos atrastu cilvēku mūmijās.
Pētnieki analizēja aptuveni 30–35 gadus vecas sievietes un 18–20 gadus veca vīrieša mirstīgās atliekas, kas apglabāti Spānijas koloniālajā periodā. Abos gadījumos atrasts senais baku vīruss, kura ģenētiskās īpašības bija līdzīgas Eiropā sastopamajiem vīrusa celmiem.
Šis ir pirmais pierādījums baku klātbūtnei konkrētajā Dienvidamerikas reģionā.
Slimība, kas nogalināja miljonus
Bakas bija viena no nāvējošākajām slimībām cilvēces vēsturē. Tās izraisīja augstu temperatūru un sāpīgus izsitumus un pustulas uz ādas. Slimība tika pilnībā izskausta tikai 1980. gadā, pateicoties vakcinācijai.
Vēsturnieki lēš, ka slimības un citas Eiropas ievestās infekcijas nogalināja milzīgu daļu Amerikas pamatiedzīvotāju – dažās aplēsēs pat līdz 95%.
Pētnieki uzskata, ka abās Čīles mūmijās konstatētie cilvēki no bakām varētu būt miruši laikā no 1492. līdz 1631. gadam. Tas sakrīt ar Eiropas kolonizācijas sākuma periodu Amerikā.
Mūmiju kaulos iepriekš atrastie bojājumi tika skaidroti ar saindēšanos ar arsēnu, taču jaunie DNS dati liecina, ka tos varēja izraisīt bakas.
Vai slimību izplatīja apzināti?
Precīzi noskaidrot, no kurienes sākās konkrētā baku epidēmija, pagaidām nav iespējams. Eiropieši Amerikā ieradās vairākos viļņos – Kristofers Kolumbs Karību reģionā nonāca 1492. gadā, bet Amerigo Vespuči Dienvidamerikas piekrasti izpētīja aptuveni desmit gadus vēlāk.
Tāpat nav zināms, vai slimība tika izplatīta apzināti vai arī vienkārši netīši ceļoja kopā ar kolonistiem.
Skaidrs ir viens – Amerikas pamatiedzīvotājiem nebija iepriekšējas saskares ar šīm infekcijām, tāpēc viņu populācijām nebija izveidojusies imunitāte.
“Bez šīm epidēmijām Amerikas kolonizācija būtu bijusi ļoti atšķirīga,” norāda vēsturnieks Metjū Vords.