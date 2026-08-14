Mīkla Vācijā: gaišā dienas laikā no bērnudārza pazudis divus gadus vecs zēns; policija izmeklē nolaupīšanu
Vācijas pilsētā Haldenslēbenē, Saksijas-Anhaltes federālajā zemē, policija sākusi izmeklēšanu par iespējamu divus gadus veca zēna nolaupīšanu no bērnudārza, vēsta vietējās varasiestādes.
Incidents norisinājies pagājušajā piektdienā bērnudārzā "Max und Moritz". Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju bērns ap plkst. 10.15 atradies nožogotā āra laukumā, kur kopā ar vēl 44 bērniem spēlējies astoņu audzinātāju uzraudzībā. Tomēr jau plkst. 10.30 kāds garāmgājējs zēnu atradis vienu pašu krustojumā aptuveni 100 metru attālumā no bērnudārza, vēsta vācu izdevums "Bild".
Viens no dīvainākajiem šī incidenta apstākļiem ir saistīts ar zēna apģērbu – atradējs fiksējis, ka bērns uz ielas stāvējis slapjās zeķēs.
Lai gan policija ir rūpīgi pārmeklējusi tuvāko apkārtni, zēna apavi, kuros viņš no rīta ieradās bērnudārzā, ir mīklaini pazuduši un nav atrasti vēl joprojām.
Sākotnējā versija par bērna patvaļīgu aiziešanu no teritorijas ir noraidīta. Pilsētas administrācija norāda, ka divus gadus vecam bērnam ir fiziski neiespējami patstāvīgi pārkļūt pāri 1,5 metrus augstam žogam.
Turklāt teritorijas nožogojumā nav konstatēti bojājumi, un visas iestādes durvis un vārti bijuši aizslēgti. Tas liek likumsargiem pamatoti uzskatīt, ka notikušajā ir iesaistīta trešā persona un bērns ticis nolaupīts.
Bērns fiziski incidentā nav cietis, taču pēc notikušā ir manāmi mainījusies viņa uzvedība un pasliktinājusies apetīte, sociālajos tīklos atklājusi zēna māte.
Policija šobrīd turpina notikušā apstākļu noskaidrošanu, lai identificētu iespējamo vainīgo, kurš nepamanīts spēja izcelt bērnu no bērnudārza teritorijas.