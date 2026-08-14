Selēnu Gomesu apsūdz krāpšanā: investori apgalvo, ka viņas uzņēmums slepus sabrucis
Dziedātāja un aktrise Selēna Gomesa nonākusi tiesas prāvas epicentrā. Pieci investori iesūdzējuši tiesā Gomesu, viņas māti Mendiju Tīfiju un viņas bijušo biznesa partneri, apgalvojot, ka viņi tikuši maldināti par garīgās veselības jaunuzņēmuma “Wondermind” stāvokli un Gomesas iesaisti tā darbībā.
“Wondermind” tika dibināts 2021. gadā, Gomesai kļūstot par tā līdzdibinātāju, galveno ietekmes vadītāju un mārketinga vadītāju. Uzņēmums solīja cilvēkiem piedāvāt vienkāršus veidus, kā ikdienā rūpēties par mentālo veselību.
2022. gadā pieci investori uzņēmumā ieguldīja 1,2 miljonus dolāru, cerot, ka Gomesas slava un miljoniem sekotāju palīdzēs “Wondermind” strauji attīstīties.
Taču prasībā investori apgalvo, ka uzņēmums nākamo trīs gadu laikā faktiski sabrucis, kamēr viņiem par problēmām neviens neesot paziņojis.
Solīja 95 miljonu vērtību, lietotni un lielus partnerus
Investori apgalvo, ka 2022. gadā “Wondermind” tika novērtēts 95 miljonu dolāru vērtībā. Viņiem esot stāstīts par gaidāmu sadarbību ar tādiem uzņēmumiem kā “JPMorgan”, reklāmas līgumiem, slavenību projektiem un vērienīgu lietotni.
Taču prasībā teikts: “Partnerības nepastāvēja. Iecerētās iniciatīvas nekad netika īstenotas. Lietotne tā arī netika izveidota.”
Par uzņēmuma problēmām investori uzzinājuši pēc žurnāla “The Cut” publikācijas, kurā tika aprakstītas nesaskaņas uzņēmuma vadībā.
Prasībā arī apgalvots, ka Gomesa nav izpildījusi savas līgumiskās saistības. Savukārt Gomesa, viņas māte un bijusī biznesa partnere kopumā kontrolējušas gandrīz 90% uzņēmuma akciju.
Runā arī par 60 000 dolāru īri mēnesī
Tīfija investoriem esot apgalvojusi, ka Pīrsone izmantojusi investoru naudu, lai segtu savu Ņujorkas dzīvokļa īri, kas sasniegusi aptuveni 60 000 dolāru mēnesī. Pīrsone uzņēmumu pameta 2023. gadā.
Viņa šīs apsūdzības noliedz un uzsver, ka nekad nav izmantojusi investoru līdzekļus personīgām vajadzībām.
Investori pieprasa atgūt ieguldīto naudu, kā arī kompensāciju par zaudējumiem un juridiskos izdevumus.
Gomesa, viņas māte un “Wondermind” pagaidām nav komentējuši tiesā iesniegto prasību.