Eiropa mokās nežēlīgajā svelmē - Lielbritānijā ģībst cilvēki, Francijā desmitiem tūkstošu palikuši bez ūdens
Rietumeiropu pārņēmis kārtējais spēcīgais karstuma vilnis, un tā sekas vairs neaprobežojas tikai ar nepatīkami tveicīgu laiku. Lielbritānijā šovasar gaidāms jau piektais karstuma vilnis, bet Francijas lielākajā daļā izsludināts oranžais brīdinājums. Ekstremālā tveice rada arvien lielāku slodzi slimnīcām, ūdensapgādei un ekonomikai.
Lielbritānijas centrālajā un dienvidaustrumu daļā tuvākajās dienās gaisa temperatūra var sasniegt pat +38 grādus, pietuvojoties 2003. gada augusta rekordam – +38,5 grādiem. Meteorologi norāda, ka līdz šim vasara bijusi tik karsta, ka pat tad, ja atlikušajā augustā temperatūra atgriezīsies ierastajā līmenī, šis gads var pārspēt iepriekšējos karstuma rekordus.
Īpaši smaga situācija izveidojusies Lielbritānijas slimnīcās, no kurām daudzas nav piemērotas ilgstošam karstumam. Kondicionieri ārstniecības iestādēs netiek plaši izmantoti, kas tagad noteikti būs jāpārdomā. Karstuma dēļ slimnīcās mediķiem kļuvis slikti, daži pat zaudējuši samaņu un paši nonākuši slimnīcas pacientu lomā.
Vienlaikus lielā daļā Lielbritānijas jau oficiāli izsludināts sausums, radot papildu spiedienu uz ūdens krājumiem. Ūdens nepieciešams ne tikai iedzīvotājiem, bet arī lauksaimniecībai un dabas ekosistēmām. Tāpēc varasiestādēm jāmeklē risinājumi gan pašreizējai krīzei, gan arvien biežākiem karstuma periodiem nākotnē.
Ne mazāk sarežģīta situācija ir Francijā, kur 80 valsts departamentos izsludināts oranžais brīdinājums. Dažviet temperatūra sasniegs +38 līdz +40 grādus, bet atsevišķās vietās iespējama vēl lielāka tveice. Francijas valdība lēš, ka atkārtotie ekstrēmā karstuma periodi šovasar valstij varētu izmaksāt 10 līdz 15 miljardus eiro.
Taču satraucošākā problēma ir ūdens trūkums. Aptuveni 50 Francijas departamentos jau radušās grūtības ar dzeramā ūdens nodrošināšanu, bet vairāk nekā 40 000 cilvēku saskārušies ar krāna ūdens padeves pārtraukumiem. Eiropa pašlaik ir visstraujāk sasilstošais kontinents pasaulē. Atkārtotie karstuma viļņi šovasar veicinājuši sausumu un plašus savvaļas ugunsgrēkus, kā arī prasījuši tūkstošiem cilvēku dzīvību.