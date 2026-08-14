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Šodien 11:56
Brīnumainā izglābšanās: koalu mamma un mazulis izdzīvo pēc pakļūšanas zem vilciena
Pēc smagas sadursmes ar vilcienu un ilgstošas atveseļošanās Austrālijā, Kvīnslendas štatā, savvaļā veiksmīgi atgriezušies koalu mātīte un viņas mazulis.
Kā vēsta Austrālijas ziņu kanāli "10 News QLD" un "9News", nelaimē bija iekļuvusi astoņus gadus vecā koalu mātīte Klarabela un tās sešus mēnešus vecais mazulis Tomass.
Pēc tam, kad abus dzīvniekus uz sliedēm notrieca braucošs vilciens, tie ar smagām traumām tika steidzami nogādāti savvaļas dzīvnieku slimnīcā.
Veterinārārsti dzīvnieku atveseļošanos raksturojuši kā brīnumu, ņemot vērā gūto traumu smagumu sadursmē ar transportlīdzekli.
Pēc pilnīgas izveseļošanās abas koalas šonedēļ ir veiksmīgi palaistas atpakaļ brīvībā.
Mediju un sociālo tīklu publicētajos kadros, kas jau iemantojuši plašu popularitāti internetā, fiksēts mirklis, kad koalu mātīte ar mazuli uz muguras pēc atbrīvošanas rāpjas eikalipta kokā.