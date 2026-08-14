Farāžs uzvar dīvainākajās vēlēšanās Lielbritānijā: viņa galvenais konkurents bija “miskaste”
Lielbritānijas populistiskās partijas “Reform UK” līderis Naidžels Farāžs pārliecinoši uzvarējis parlamenta vēlēšanu atkārtojumā Klaktonā, kur viņa galvenais konkurents bija komiķis, tērpies par atkritumu urnu.
Farāžs saņēma 22 239 balsis, par aptuveni 1000 vairāk nekā 2024. gada parlamenta vēlēšanās. Tikmēr satīriskais kandidāts “Count Binface” jeb “Grāfs Atkritumu Seja”, kurš sevi dēvē par starpgalaktisku kosmosa karotāju, ieguva 9455 balsis.
Vēlēšanas notika pēc tam, kad Farāžs pats bija atkāpies no Klaktonas parlamenta deputāta amata, tādējādi izraisot atkārtotas vēlēšanas. Šoreiz pārējās lielākās Lielbritānijas partijas nolēma kandidātus neizvirzīt, tāpēc Farāža konkurentu vidū bija vairāk nekā 30 mazpazīstamu vai satīrisku kandidātu.
Binfeiss pēc rezultātu paziņošanas sociālajos tīklos ar ironiju rakstīja: “Es ierindojos pirmajā vietā Klaktonas vēlēšanās! No tiem kandidātiem, kuri vispār ieradās uz rezultātu paziņošanu.”
Farāžs uz rezultātu paziņošanu neieradās, skaidrojot, ka policija brīdinājusi par iespējamiem traucējumiem. Policija vēlāk paziņoja, ka nekādu incidentu nav bijis.
Kas ir Farāža pretinieks?
“Count Binface” ir komiķa Džona Hārvija radīts satīrisks tēls, kurš Lielbritānijas vēlēšanās kandidējis jau vairākas reizes. Viņa priekšvēlēšanu programma ir apzināti absurda – tajā, piemēram, solīts nacionalizēt dziedātāju Adeli un samazināt paša vēlētāja nodokļus, vienlaikus palielinot tos visiem pārējiem.
Lai gan Binfeiss Farāžu neuzvarēja, viņa gandrīz 9500 balsis parādīja, ka arī šajā konservatīvi noskaņotajā vēlēšanu apgabalā pastāv ievērojams protests pret Farāžu.
Farāžs tikmēr pēc uzvaras paziņoja, ka Klaktonas vēlēšanu rezultāts “runā pats par sevi”.
Tomēr viņa politiskās problēmas ar šo vēlēšanu nebeidzas. Pēc kampaņas atsāksies arī parlamentārā izmeklēšana par Farāža un viņa partijas finansēm. Ja tiks konstatēti pārkāpumi, teorētiski varētu tikt izraisītas vēl vienas atkārtotas vēlēšanas.
Tiesa, nākamreiz Farāžam, iespējams, nāksies cīnīties ne tikai ar kosmosa karotājiem un atkritumu urnām, bet arī ar īstu politisko konkurenci.