Etnas izvirdums turpinās septīto dienu - kas tāds nav piedzīvots pēdējos 50 gadus!
Itālijas salā Sicīlijā jau septīto dienu pēc kārtas turpinās Etnas izvirdums. Vulkāna aktivitāte pārsteigusi pat pētniekus. Tik intensīvs un ilgstošs izvirdums ir reta parādība, pēdējo reizi kas līdzīgs novērots vien 1970. gadu beigās, vēsta “Euronews”.
Parasti Etnas izvirduma periodi ilgst vien dažas stundas, ilgākais - pusi dienas. Šoreiz situācija ir pavisam cita – vulkāns ir nepārtraukti aktīvs jau nedēļu. Etnas observatorijas direktors Salvo Gambino pieļauj, ka neparasti ilgā izvirduma iemesls varētu būt magma, kas paceļas no lielāka dziļuma un satur vairāk gāzu.
Aktivitāte vienlaicīgi vērojama vairākās vulkāna vietās. Piemēram, no Voragine krātera joprojām augstu gaisā šaujas lavas strūklas, bet atmosfērā paceļas biezs vulkānisko pelnu mākonis. Savukārt Valle del Bove apvidū no vairākām atverēm plūst lava. Eksperti gan uzsver, ka lava pagaidām nevirzās apdzīvoto vietu virzienā un iedzīvotājiem tiešu apdraudējumu nerada.
Daudz lielākas problēmas sagādā vulkāniskie pelni. Vējš tos nes Katānijas virzienā, traucējot lidostas darbu vasaras ceļojumu sezonas pašā karstumā. Lidojumi uz laiku apturēti, jo pelnu mākonis nonācis lidostas apkārtnē. Itālijas civilās aizsardzības ministrs Nello Musumeci situāciju komentējis visai skarbi, norādot, ka “nevis vulkāns atrodas nepareizajā vietā, bet lidosta”.
Tikmēr iespaidīgais dabas skats piesaistījis milzīgu tūristu interesi. Ceļi un takas Etnas apkārtnē ir pārpildītas, daļa cilvēku cenšas nokļūt pēc iespējas tuvāk lavas plūsmām. Tomēr eksperti brīdina, ka vēlme vērot iespaidīgāko skatu var beigties bēdīgi. Cilvēki manīti pat uz nestabilām nogāzēm netālu no vulkāniskās aktivitātes zonas. Glābēji jau vairākkārt devušies palīgā neapdomīgajiem interesentiem. Cilvēki tiek aicināti neiet pārāk tuvu izvirduma vietām, izvēlēties drošus skatu punktus un saģērbties atbilstoši. Savukārt pēc saulrieta obligāti nepieciešams lukturītis, jo nelīdzenās vulkāna takas tumsā kļūst īpaši bīstamas.