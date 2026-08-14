Ukraina skaidro, kā ES varētu radīt ieroču trūkumu Krievijā, piespiežot to pārtraukt karu
Kremļa Āzijas partneri turpina piegādāt resursus Krievijas armijai, kas neaptur karadarbību Ukrainā. Analītiķi aicina paplašināt sankcijas, aptverot 100% uzņēmumu, kas pārdod Krievijai minerālus, visu loģistikas nozari un īpaši kuģniecības jomu.
Globālo Dienvidu valstis — Ķīna, Indija, Irāna un vairākas citas — turpina piegādāt Krievijai minerālus, kas nepieciešami ieroču ražošanai. Starp svarīgākajiem komponentiem, ko Krievija iegādājusies par vairāk nekā 1,1 miljardu ASV dolāru, ir titāns, volframs, niobijs, molibdēns, tantals, rēnijs un mangāns.
Saskaņā ar Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes ziņojumu tikai 5% uzņēmumu, kas piegādā Krievijai metālus, ir pakļauti sankcijām. No minētajiem elementiem okupācijas spēki ražo dzinējus, lidmašīnas, elektroniku un munīciju.
Pēc Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes datiem, Krievijas vājais punkts ir tās atkarība no metālu un pusvadītāju piegādēm no citām valstīm.
Padome vērsa uzmanību uz to, ka Eiropas Savienības sankcijas nespēj pilnībā apturēt piegādes uz Krieviju, jo tās ierobežo tikai daļu darījumu ar minerāliem.
Padomes pārstāvji uzskata, ka, lai pārtrauktu piegāžu centrus uz agresorvalsti, nepieciešams apturēt visu pārdevēju, kuģniecības un loģistikas uzņēmumu darbību, proti, kontrolēt visu piegāžu tīklu.
ES līdz šim plašus ierobežojumus ieviesusi tikai attiecībā uz hroma piegādēm, kas likumsakarīgi samazinājis tā eksportu uz Krieviju.
"Stratēģisko minerālu piegāžu apturēšana neizbēgami izraisīs ieroču trūkumu Krievijā," norādīja Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes analītikas, pētniecības un izmeklēšanas direktores vietniece Jeļena Jurčenko.