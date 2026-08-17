Plānojat tur doties? Latviešu ceļotāju iecienītā ziemas galamērķī koferi var atvērt bez īpašnieka klātbūtnes
No 16. oktobra Taizemes lidostās mainīsies bagāžas pārbaudes noteikumi.
Drošības dienestu darbiniekiem būs tiesības atvērt reģistrēto bagāžu bez pasažiera klātbūtnes, ja pārbaudes laikā radīsies pamats uzskatīt, ka tajā varētu atrasties aizliegti vai bīstami priekšmeti. Par to paziņojusi Taizemes Civilās aviācijas pārvalde (CAAT).
Izmaiņas attieksies uz bagāžu, ko pasažieri nodod pirms iekāpšanas lidmašīnā. Ja skenēšanas vai pārbaudes laikā speciālisti pamanīs pazīmes, kas liecina par iespējamu nelegālu, pārvadāšanai aizliegtu vai potenciāli bīstamu priekšmetu atrašanos bagāžā, viņi varēs patstāvīgi atvērt koferi bez tā īpašnieka klātbūtnes.
Kofera atvēršanas un turpmākās pārbaudes process tiks ierakstīts video. Pēc pārbaudes beigām bagāžā tiks ievietots īpašs paziņojums, informējot pasažieri, ka koferis ir ticis atvērts. Atrastie aizliegtie priekšmeti var tikt konfiscēti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un tiesību aktiem.
Vienlaikus jaunās prasības nenozīmē, ka lidostu darbinieki atvērs visus koferus bez izņēmuma. Papildu pārbaude tiks veikta tikai gadījumos, kad tam būs atbilstošs pamats, ziņo "TAT News".
CAAT iesaka pasažieriem izmantot starptautiskajiem standartiem atbilstošas slēdzenes, piemēram, TSA Lock. Šādas slēdzenes iespējams atvērt ar īpašu universālu atslēgu, nebojājot bagāžu.
Tāpat ceļotājiem iesaka nenovietot nododamajā bagāžā vērtīgas vai trauslas lietas, dokumentus un priekšmetus, kas varētu būt nepieciešami ceļojuma laikā.
Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2026. gada 16. oktobrī. Par gaidāmajām izmaiņām CAAT pirmo reizi paziņoja jau februārī, bet jūnijā iestāde publicēja papildu ieteikumus pasažieriem.