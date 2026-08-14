Atklāts iemesls šausminošajam "Ryanair" incidentam, kura dēļ no salona gandrīz tika izrauts pasažieris
ASV izmeklētāji atklājuši iemeslu, kāpēc "Ryanair" lidmašīnas logā lidojuma laikā izveidojās caurums, caur kuru pasažieris tika daļēji izrauts ārpus salona.
"Ryanair" lidmašīnas loga izsišanu, kura dēļ kāds pasažieris tika daļēji izsūkts no salona, izraisīja dzinēja detaļu bojājums, secināts ASV Nacionālās transporta drošības padomes (NTSB) sākotnējā ziņojumā.
Incidents notika 10. jūlijā neilgi pēc Boeing 737-800 lidmašīnas pacelšanās no Saloniku lidostas Grieķijā, un tā rezultātā 61 gadu vecais Ljubiša Karovičs tika daļēji izvilkts caur bojāto logu. Par laimi pārējiem pasažieriem izdevās viņu ievilkt atpakaļ salonā, tomēr vīrietis negadījumā guva kakla un plecu traumas, kā arī nobrāzumus. Lidmašīna aptuveni stundu pēc izlidošanas bija spiesta atgriezties Salonikos.
Dzinēja ventilatora lāpstiņa pārlūza un sabojāja lidmašīnas korpusu
Saskaņā ar NTSB ziņojumu lidojuma laikā atdalījās labā dzinēja ventilatora lāpstiņa. Tās fragmenti izkļuva ārpus dzinēja, sabojāja lidmašīnas logu un radīja bojājumus arī citās korpusa vietās.
Izmeklētāji dzinējā atrada putnu atliekas, kas liecina, ka pacelšanās laikā lidmašīna, iespējams, sadūrusies ar putniem. Tomēr pagaidām ventilatora lāpstiņas salūšanas iemesls nav oficiāli apstiprināts.
Līdzīgas problēmas aviācijas vēsturē jau ir izraisījušas nopietnus negadījumus. Līdzīgs gadījums aviācijas vēsturē notika 2018. gadā, kad "Southwest Airlines" reisa laikā dzinēja detaļu trieciens sabojāja lidmašīnas korpusu, izraisot strauju spiediena zudumu salonā. Negadījumā gāja bojā kāda pasažiere.
Pasažieri stāsta par piedzīvoto paniku salonā
Pēc loga bojājuma lidmašīnas salonā strauji kritās spiediens, un no griestiem izkrita skābekļa maskas. Kāds pasažieris Grieķijas radiostacijai "Radio Thessaloniki" atklāja, ka pēc notikušā salonā valdīja panika. “Apkārt skanēja kliedzieni,” viņš sacīja, raksturojot brīdi, kad Karoviča “galva, kakls un pleci” tika izvilkti caur loga atvērumu.
Pasažieris atzina, ka sākumā daudzi nesaprata, kas notiek. “Vairums cilvēku bija aizmiguši, mēs bijām aizvēruši acis. Tad izdzirdējām skaņu — es to raksturotu kā riepas plīšanu, tikai daudz skaļāku,” viņš stāstīja. Viņš piebilda, ka pasažieri uzreiz saprata, ka lidmašīna zaudējusi spiedienu, jo tā sākusi zaudēt augstumu.
Arī Karoviča sieva Svetlana Grkoviča, kura palīdzēja vīru ievilkt atpakaļ salonā, publiski dalījusies ar šausminošo brīdi. “Es nodomāju: ja mēs mirsim, tad mirsim kopā. Tas bija briesmīgi,” viņa sacīja.
Joprojām palikuši neatbildēti jautājumi
NTSB norāda, ka dzinēja ventilatora lāpstiņas pēdējo pārbaudi veica maijā, un tajā bojājumi netika konstatēti. Tomēr aizvadītā gada laikā apkalpes ziņojušas par četriem iespējamiem putnu sadursmes gadījumiem, kuros iesaistīts tas pats dzinējs. Izmeklētāji tagad vērtēs, vai šie gadījumi varēja radīt bojājumus, kas vēlāk noveda pie lāpstiņas pārrāvuma.
“Mēs zinām, kas notika, un zināmā mērā arī to, kāpēc tas notika, taču joprojām ir neatbildēti jautājumi, uz kuriem NTSB meklēs atbildes,” norādīja bijušais NTSB un ASV Federālās aviācijas administrācijas (FAA) izmeklētājs Džefs Guzeti.
"Ryanair" pagaidām komentārus nesniedz
Pēc incidenta NTSB asi kritizēja "Ryanair" vadītāju Maiklu O’Līriju, kurš investoriem iepriekš bija sacījis, ka izmeklēšana saistīta ar svešķermeņu radītiem bojājumiem, nevis lidmašīnas vecumu vai apkopes vēsturi. NTSB norādīja, ka izmeklēšanā vēl nav izslēgts neviens iespējamais variants un O’Līrijs nav bijis pilnvarots komentēt izmeklēšanas gaitu.
"Ryanair" paziņojis, ka plašākus komentārus sniegs tikai pēc NTSB izmeklēšanas noslēguma. Izmeklēšanā piedalās arī lidmašīnu ražotājs "Boeing" un dzinēju ražotājs "CFM International".
Lidmašīnai vēl nebija veikti jaunie drošības uzlabojumi
FAA jau iepriekš bija izdevusi trīs direktīvas aviokompānijām, pieprasot pastiprināt Boeing 737 dzinēju pārsegu konstrukciju pēc vairākiem gadījumiem, kad ventilatora lāpstiņu bojājumu dēļ atdalījās dzinēja detaļas. Šo uzlabojumu mērķis ir samazināt risku, ka dzinēja bojājuma gadījumā atdalījušās detaļas varētu trāpīt lidmašīnas korpusam un izraisīt nopietnus bojājumus.
NTSB ziņojumā teikts, ka konkrētajai "Ryanair" lidmašīnai šīs izmaiņas vēl nebija veiktas. FAA bija noteikusi termiņu to ieviešanai līdz 2028. gada jūlijam, taču pēc jaunā incidenta aģentūra izvērtēs, vai šīs prasības nepieciešams ieviest ātrāk.