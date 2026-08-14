Saistībā ar nāvējoša ugunsgrēka izraisīšanu Francijā aizturēts 15 gadus vecs pusaudzis
Francijas varasiestādes aizturējušas 15 gadus vecu pusaudzi, kurš tiek turēts aizdomās par meža ugunsgrēka izraisīšanu, kurā dzīvību zaudēja divi ugunsdzēsēji.
Abi ugunsdzēsēji gāja bojā 21. jūlijā, cīnoties ar meža ugunsgrēku netālu no Bordo lidostas. Viņi atradās kravas mašīnā, kuru apņēma liesmas. Avots atklāja, ka pret pusaudzi oficiāli sākta izmeklēšana, un viņš patlaban atrodas nepilngadīgo aizturēšanas iestādē.
Šie nāves gadījumi, kā arī brīvprātīgā ugunsdzēsēja bojāeja cīņā ar citu ugunsgrēku Francijas dienvidaustrumos izraisīja Francijas ugunsdzēsēju arodbiedrību sašutumu. Arodbiedrības uzsver, ka ugunsdzēsības dienestam nav pietiekamu resursu, lai šogad tiktu galā ar lielo skaitu savvaļas ugunsgrēku.
Deviņu arodbiedrību pārstāvji ceturtdien tikās ar iekšlietu ministru Lorānu Nunjesu. Viņi norādīja, ka ministra solījumi nav pietiekami un draudēja septembrī rīkot streiku. Lielu daļu Francijas ir pārņēmis kārtējais karstuma vilnis, un ceturtdien ugunsdzēsēji cīnījās ar savvaļas ugunsgrēkiem vairākās vietās.