Svelme Vācijā šogad paņēmusi milzīgu skaitu cilvēku dzīvību
Karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 12 500 nāves gadījumu, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados, ceturtdien paziņojis Roberta Koha institūts (RKI).
Institūts apkopojis datus par periodu no 6. aprīļa līdz 2. augustam un norāda, ka karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits šajā periodā ir lielāks nekā iepriekšējos gados, rēķinot visa gada griezumā, un pārspējis pat tādus gadus kā 2018. gads, kad karstuma dēļ gāja bojā 9400 cilvēku, un 2019. gads, kad augsto temperatūru dēļ mira 7700 cilvēki.
RKI norāda, ka 2026. gada rādītāji ir aplēses un kopējais ar karstumu saistīto nāves gadījumu skaits šogad varētu būt vēl lielāks.
Daudzi ar karstumu saistīti nāves gadījumi tika reģistrēti Zāras un Reinzemes-Pfalcas federālajās zemēs. Uz 100 000 iedzīvotāju attiecīgi 43,4 un 38,7 cilvēki mira karstuma dēļ, bet valstī kopumā šis rādītājs ir 15 nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Arī Hesenē un Bādenē-Virtembergā tika reģistrēti nesamērīgi daudz karstuma upuru.
Visvairāk nāves gadījumu - aptuveni 6300 - tika reģistrēti starp senioriem, kas sasnieguši vai pārsnieguši 85 gadu vecumu, bet vairāk nekā 3100 mirušo bija vecumā no 75 līdz 84 gadiem.
Karstuma vilnis, kas piemeklēja Vāciju jūnija beigās, izraisīja sevišķi daudz nāves gadījumu. RKI aplēsis, ka nedēļā no 22. līdz 28. jūnijam augstās gaisa temperatūras izraisītu iemeslu dēļ nomira aptuveni 9600 cilvēku. Daudzās Vācijas vietās šajās dienās gaisa temperatūra sasniedza aptuveni 40 grādus pēc Celsija.