Pasaulē
Vakar 22:38
Anglijā no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens
Anglijas dienvidos ceturtdien no sliedēm noskrienot pasažieru vilcienam, ievainoti 11 cilvēki, paziņoja Lielbritānijas Satiksmes policija.
Apgāzušies trīs vagoni. Divi cilvēki guva smagus ievainojumus, bet deviņi - vieglus ievainojumus.
Vilciens ar apmēram 150 pasažieriem bija ceļā no Londonas Viktorijas stacijas uz Īstbornu, kad tas nogāja no sliedēm netālu no Lūisas.
Visi pasažieri tika evakuēti aptuveni trīs stundu laikā.
Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloni.