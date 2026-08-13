Aiz restēm sēdošais Erdogana sāncensis, Stambulas mērs pievienojas jaunajai opozīcijas partijai
Apcietinātais Stambulas mērs Ekrems Imamoglu sociālajos tīklos ceturtdien paziņoja, ka ir pievienojies Turcijā nesen izveidotajam politiskajam spēkam - Jaunajai partijai. Šādu lēmumu politiķis pieņēmis pēc tam, kad tiesa bija atcēlusi viņa līdzšinējā politiskā spēka - Republikāniskās Tautas partijas (CHP) - līderi.
Kā norādīja bijušais mērs, turpināt politisko darbību šīs partijas ietvaros vairs nav iespējams.
Imamoglu tiek uzskatīts par prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana galveno potenciālo politisko sāncensi.
Sociālajos tīklos viņš paziņoja, ka pēc 17 gadiem pamet CHP, lai uzsāktu "jaunu ceļu".
"Šodien mēs uzsākam jaunu ceļu, lai veidotu spēcīgāku, demokrātiskāku un cerīgāku nākotni Turcijai," pauda Imamoglu, aicinot atbalstītājus pievienoties jaunajai partijai.
Viņš kritizēja tiesas lēmumu, ar ko CHP līderis Ezgirs Ezels tika atcelts no amata, nosaucot šo lēmumu par demokrātisko standartu pārkāpumu un "melnu plankumu" Turcijas vēsturē.
Maijā pieņemtais spriedums atjaunoja amatā Ezela priekšgājēju Kemalu Kiličdaroglu. Pirms tam saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem CHP 2023. gada kongresa rezultāti bija apstrīdēti.
Ezels noraidīja šo rīcību kā politiski motivētu un nesen nodibināja Jauno partiju.
Lielākā daļa CHP deputātu pievienojās jaunajam politiskajam spēkam, saglabājot savus parlamenta mandātus, tādējādi padarot to par lielāko opozīcijas frakciju parlamentā.
Imamoglu kopš 2025. gada marta atrodas pirmstiesas apcietinājumā saistībā ar apsūdzībām korupcijā. No Stambulas mēra amata viņš ir atcelts.
Atbalstītāji uzskata, ka lieta ir politiski motivēta un tās mērķis ir izslēgt no politiskās dzīves vienu no galvenajiem potenciālajiem Erdogana konkurentiem.