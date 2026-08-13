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Pie Romas nograndis spēcīgs sprādziens munīcijas rūpnīcā. VIDEO
Itālijā, netālu no Romas, ceturtdien izcēlies ugunsgrēks un notikusi spēcīga eksplozija bruņojuma ražošanas uzņēmumam KNDS piederošā munīcijas rūpnīcā.
Sociālajos medijos izplatītajā video, kurā nofilmēts sprādziena brīdis, ir redzama milzīga liesmu lode, un pēc tam debesīs paceļas dūmu "sēne".
Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz vietējiem avotiem, ziņo, ka brīdī, kad atskanēja sprādziens, ugunsdzēsēji un policija jau bija notikuma vietā un cīnījās ar ugunsgrēku rūpnīcā Kolleferro pilsētā, apmēram 40 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Romas.
Laikraksts "Corriere della Sera" vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies pulvera sablīvēšanas presē. Pagaidām nav ziņu, kādēļ izcēlies ugunsgrēks.
Cilvēki nav cietuši, vēsta Itālijas mediji.
Rūpnīcā tiek ražota vidēja un liela kalibra munīcija.