Krievija izsludina meklēšanā Trampa veselības ministra Roberta Kenedija juniora dēlu un bijušo Teilores Sviftas mīļāko par karošanu Ukrainā
Krievijas tiesa aizmuguriski arestējusi un izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas locekļa, veselības ministra Roberta Kenedija juniora dēlu par piedalīšanos kaujās Ukrainā pret krievu okupantiem.
32 gadus vecais Konors Kenedijs iekļauts Krievijas starptautiskajā meklēšanā esošo personu sarakstā pēc apsūdzībām par to, ka viņš darbojies kā “algotnis” Ukrainas armijas sastāvā, teikts Maskavas pilsētas Basmannijas rajona tiesas dokumentā. Sagūstīšanas gadījumā viņam draud līdz 10 gadu ieslodzījums. Krievija apgalvo, ka viņš Ukrainas armijas sastāvā slepeni cīnījies Harkivas apkaimē.
Kenedijs 2022. gadā paziņoja, ka ir “gatavs mirt” Ukrainā, cīnoties pret krievu okupantiem. Tā gada oktobrī publicētā ierakstā Kenedijs atklāja, ka viņš ar ieroci rokās piedalījās kaujās Krievijas invāzijas pirmajos mēnešos, pievienojoties Ukrainas Starptautiskajam leģionam.
“Mani dziļi aizkustināja notiekošais, ko pēdējā gada laikā redzēju Ukrainā. Es vēlējos palīdzēt. Kad uzzināju par Ukrainas Starptautisko leģionu, es zināju, ka došos turp, un nākamajā dienā devos uz vēstniecību, lai pieteiktos,” viņš toreiz rakstīja savā “Instagram” kontā. “Es vienam cilvēkam šeit [ASV] pateicu, kur es atrodos, un vienam cilvēkam tur pateicu savu īsto vārdu. Es negribēju, lai mana ģimene vai draugi uztrauktos, un es negribēju, lai tur pret mani izturas atšķirīgi.” Viņš pauda savu pārliecību, ka ukraiņu karš pret Krievijas okupantu armiju “noteiks demokrātijas likteni šajā gadsimtā”, un aicināja cilvēkus “pievienoties leģionam, palīdzēt uz robežas vai nosūtīt medicīniskās preces”.
Kopā ar bijušā ASV prezidenta Džona Kenedija brāļa Roberta Kenedija mazdēlu Krievijas meklēto personu skaitā nokļuva arī vairāku citu valstu pārstāvji, to skaitā 32 gadus vecais Igaunijas brīvprātīgais Oļegs Koļevatovs.
Jāpiebilst, ka Konors Kenedijs, par kuru 2012. gadā vēstīja kā popmūzikas superzvaigznes Teilores Sviftas mīļāko, ir dzimis Roberta Kenedija juniora otrajā laulībā ar arhitekti Mēriju Ketlīnu Ričardsoni. Vētrainā laulība, kurā Kenedijs bija ieguvis bēdīgu slavu ar sānsoļiem, tika šķirta 2010. gadā, bet 2012. gada 16. maijā Mēriju Ričardsoni atrada pakārušos.
Kremļa kontrolētās tiesas lēmums par Trampa tuvā sabiedrotā Kenedija dēla arestu var vēl vairāk sasprindzināt Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina attiecības. Pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps radikāli mainīja ASV krasi negatīvo nostāju pret Putina invāziju Ukrainā. Pēc triju gadu pārtraukuma ASV uzsāka sarunas ar Krieviju, bet Trampa administrācijas amatpersonas pastāvīgi paziņojot, ka Ukrainai neizdosies atgūt Krievijas sagrābtās teritorijas un to neuzņems NATO. 2025. gadā ANO Drošības padome pieņēma ASV ierosinātu rezolūciju par kara izbeigšanu Ukrainā, kurā Krievija nemaz netika nosaukta par agresori un netika pieprasīta okupantu izvākšanās no Ukrainas, savukārt ANO Ģenerālajā asamblejā ASV kopīgi ar Krieviju noraidīja tās agresiju nosodošo rezolūciju. Tramps ilgstoši centās piespiest Ukrainu pieņemt Krievijas nosacījumus, tostarp atsakoties no krievu okupantu sagrābtajām teritorijām, bet Putina priekšā pat izklāja sarkano paklāju, viņu uzņemot Aļaskā. Tomēr pēdējā laikā Tramps ir paudis neapmierinātību ar Putina nepiekāpību centienos panākt karadarbības apturēšanu.