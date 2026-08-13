Sevastopolē aizdomās par Krievijas virsnieka uzspridzināšanu aizturēta 32 gadus veca Soču iedzīvotāja
Parādījušās jaunas detaļas par okupētajā Sevastopolē notikušo Krievijas virsnieka Roberta Šagejeva nogalināšanu. Viņš 2014. gadā pēc Krimas okupācijas pārgāja Krievijas pusē.
Bijušais zemūdenes "Zaporižja" komandieris tika likvidēts 13. augusta rītā. Krievijas blogeris Anatolijs Šarijs, kurš ir pietuvināts Krievijas specdienestiem, paziņoja, ka aizturēta vietējā iedzīvotāja. Pēc viņa teiktā, sieviete rīkojusies pēc Ukrainas uzdevuma, sagaidījusi Šagejevu un iedarbinājusi spridzekli, pēc kā tikusi aizturēta.
Sprādziens noticis brīdī, kad divi vīrieši gājuši garām atkritumu tvertnei.
Iepriekš mediji vēstīja, ka pirms sprādziena bojāgājušo esot novērojusi sieviete ar mugursomu. Pēc sprādziena viņa esot pametusi notikuma vietu.
"Uz karstām pēdām drošības spēki aizturēja Krievijas pilsoni, kura bija iesaistīta spridzināšanā. Viņa rīkojās pēc Ukrainas specdienestu uzdevuma," paziņoja FDD.
В Севастополе задержана жительница Сочи по подозрению в подрыве российского военного— SOTA (@Sota_Vision) August 13, 2026
ФСБ подтвердила гибель военнослужащего Минобороны России в результате взрыва в сквере в Севастополе. Спецслужба по-прежнему не называет его имя, звание и должность.
Канал силовиков «112» писал,… pic.twitter.com/hNpPT7vewC
Aizturētās 1994. gadā dzimušās sievietes vārds esot Margarita Reuta. Tiek apgalvots, ka viņas vārds jau iepriekš parādījies Krievijas ziņās. Viņa dzīvojot Sočos.
Prokrieviskais medijs "Mash" apgalvo, ka sieviete atzinusi savu dalību spridzināšanā un pastāstījusi, ka par to viņai samaksāts ar kriptovalūtu.
32 gadus vecā Margarita Reuta esot bijusi "neapmierināta ar Krievijas varasiestādēm". Iepriekš viņa jau esot paziņojusi, ka viņai ir "kauns būt krievietei".
2025. gada vasarā Gorjačijkļučas pilsētas tiesa viņai piesprieda naudas sodu par Krievijas armijas "diskreditēšanu". Lietas materiālos teikts, ka laikā, kad Rostovas apgabalā notika dronu uzbrukums Lihaijas stacijai, viņa it kā atradusies vilcienā Samara–Adlera un esot reaģējusi uz ziņu par uzbrukumu Rostovas apgabalam ar vārdiem: "Tā jums arī vajag, krievi!"
Tiesā sieviete atzina vainu, izteica nožēlu un saņēma 30 000 rubļu naudas sodu.
Šagejevs bija viena no personām, kas saistītas ar Ukrainas flotes sagrābšanu Krimā pēc Krievijas veiktās pussalas okupācijas. Zemūdene "Zaporižja" līdz 2014. gadam bija vienīgā Ukrainas Jūras kara flotes zemūdene, taču pēc Krimas sagrābšanas Krievija pārņēma kontroli pār kuģi, bet daļa Ukrainas karavīru pārgāja okupācijas varas pusē.
Ukrainā pret viņu ir ierosināta lieta par valsts nodevību. Šagejevs piedalījās Krievijas pilna mēroga karā pret Ukrainu, norāda Ukrainas Valsts izmeklēšanas birojs.