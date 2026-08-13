Baltijas jūras krastā izskalota milzu haizivs: uzsākta tās nāves apstākļu izpēte
Baltijas jūrā pie Dānijas krastiem mirusi atrasta 4,7 metrus gara milzu haizivs. Vairākas dienas pirms tam dzīvnieks bija manīts peldam piekrastes tuvumā un piesaistīja tūristu uzmanību. Tagad zinātnieki mēģina noskaidrot, kā haizivs nonāca šajā apvidū un kas izraisīja tās nāvi.
Vislielāko izbrīnu speciālistos radījis fakts, ka, neraugoties uz letālo iznākumu, haizivs izskatījusies pilnīgi vesela un nebija cietusi no barības trūkuma.
Uz tās ķermeņa nav konstatēti nekādi nopietni ievainojumi, un nekas nav liecinājis par badošanos – kuņģī atrastas pat pavisam svaigas barības atliekas. Arī atklātie parazīti, pēc ekspertu domām, nebija pietiekami bīstami, lai izraisītu dzīvnieka nāvi, raksta izdevums "Bild".
Milzu haizivis var sasniegt aptuveni 10 metru garumu, taču Dānijas ūdeņos šī suga ir ārkārtīgi rets viesis. Kopš 2000. gada reģistrēti tikai aptuveni desmit šādi gadījumi. Neraugoties uz iespaidīgo izmēru, milzu haizivis cilvēkiem nav bīstamas — tās galvenokārt barojas ar planktonu un parasti uzturas aukstajos Ziemeļatlantijas ūdeņos.
Pētnieki pieļauj, ka haizivs varētu būt nonākusi Kategata jūras šaurumā, kas savieno Ziemeļjūru ar Baltijas jūru, sekojot ūdens straumēm vai meklējot barību. Pagaidām šī jūras milža pēkšņā nāve paliek mīkla, un precīzu tās cēloni eksperti cer noskaidrot pēc padziļinātiem laboratorijas analīžu rezultātiem.