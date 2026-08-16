Zinātnieki atklājuši daļu no lielākā Stounhendžas noslēpuma
Noslēpuma atrisināšana par to, kā masīvie Stounhendžas akmeņi, tostarp 6,6 tonnas smagais Altāra akmens, pirms aptuveni 5000 gadiem nonāca Solsberijas līdzenumā, joprojām ir aktīvu diskusiju un pētījumu objekts.
Tagad izvirzīta jauna versija, kas apvieno ledāja plūsmas spēku ar neolīta laikmeta cilvēku izdomu, lai izskaidrotu, kā centrālais gandrīz 6 tonnas smagais smilšakmens bloks veica vairāk nekā 700 kilometru garu ceļu no Skotijas līdz Londonas dienvidrietumiem, raksta "Popular Mechanics".
Jaunajā pētījumā, kas publicēts žurnālā "Journal of Quaternary Science", zinātnieki atzīst, ka vēl nav pilnībā pierādījuši, kā akmens no Orkneju baseina Skotijas ziemeļaustrumos nonāca līdz Anglijas dienvidrietumiem. Viņuprāt, visticamāk, tas nenotika tikai ledāja kustības vai tikai neolīta cilvēku spēku dēļ. Iespējams, savu lomu spēlēja abi faktori.
Pētnieku komanda raksta, ka līdzīgi ledāja pārvietošanās tempi varēja nogādāt akmeni aptuveni pusceļā no Orkneju baseina līdz Stounhendžai. Viņi pieļauj, ka ledāja transports "varēja nodrošināt vienu posmu akmens ceļojumā, taču pats par sevi nevar izskaidrot tā galīgo nonākšanu Solsberijas līdzenumā".
Kādi jautājumi paliek par šo teoriju
Interesanti, ka arī šī teorija atstāj vēl vairākus neatbildētus jautājumus, ko labprāt atzīst arī paši pētījuma autori. Remijs Veness, Šefīldas Hallamas universitātes glacioloģijas pasniedzējs un viens no jaunā pētījuma autoriem, aprakstīja, kā šis process varētu būt norisinājies. Un tam būtu bijusi nepieciešama rūpīga iepriekšēja plānošana.
Tiek norādīts, ka Altāra akmens ir lielākais un smagākais no Stounhendžas zilajiem akmeņiem, un tiek uzskatīts, ka tas tur nonāca aptuveni 2000 gadu agrāk nekā lielākie netālu esošie akmeņi, kas veido pieminekļa arkas. Tomēr tā pārvietošana nebija vienkāršs uzdevums - akmens garums ir aptuveni 4 metri.
Ģeologi ir vienisprātis, ka Altāra akmens veidots no smilšakmens, kas iegūts no senā Orkneju ezera nogulumiem mūsdienu Skotijas ziemeļaustrumu teritorijā.
Starp galvenajām teorijām par to, kā akmens nonāca Anglijā, tiek minēta tā pārvietošana ar ledāju palīdzību vai arī neolīta laikmeta cilvēku veikta transportēšana pa sauszemi vai jūru.
Kā tika veikta analīze
Zinātnieki apvienoja smilšakmens izcelsmes analīzi ar ledāju kustības modelēšanu, lai izveidotu iespējamo transportēšanas ceļu karti. Veness uzskata, ka pēdējā ledus laikmeta beigās ledāja masa bija tik bieza un plaša, ka tā no Orkneju baseina plūda kā lēni tekoša upe uz mūsdienu Apvienotās Karalistes teritoriju, pa ceļam satverot un nesot līdzi akmeņus un iežu atlūzas.
Izmantojot modeli, ko Veness izstrādāja piecu gadu laikā, pētnieki secināja, ka Altāra akmens varēja tikt nogādāts aptuveni pirms 12 000 gadiem uz Dogerbenku - neolīta laikmeta apdzīvotu teritoriju, kas tagad atrodas zem Ziemeļjūras, aptuveni 100 kilometru attālumā no Anglijas ziemeļaustrumu krasta. Viņš norādīja:
"Dogerbenks bija vietējs topogrāfisks pacēlums Dogerlendas reģionā - vietā, kas ir bagāta ar arheoloģiskajiem atradumiem."
Svarīgi, ka Dogerbenks bija pēdējā pieturvieta "ledāja konveijerā". Pat ja ledāja plūsma Altāra akmeni nogādāja līdz Dogerbenkam - kas, pēc Venesa teiktā, pirms 10 000 gadiem būtu izskatījies pēc kaut kā starp "nojauktas ēkas vietu un interesantu akmeņu muzeju" - tam vēl vajadzēja "pārvarēt" aptuveni 400 kilometrus līdz Stounhendžai.
Lai šo teoriju apstiprinātu, jāņem vērā vēl kāds būtisks aspekts. Dogerlenda atradās virs jūras līmeņa tikai aptuveni pirms 8000 gadiem. Kādreiz Dogerlenda bija sauszemes tilts, kas savienoja Eiropu ar Britāniju, taču pakāpeniska jūras līmeņa celšanās to vispirms pārvērta par nelielu salu un vēlāk pilnībā appludināja.
Faktiski Dogerlenda pazuda zem augošajiem okeāna ūdeņiem vēl pirms Stounhendžas būvniecības, kas nozīmē, ka Altāra akmenim pirms tā iekļaušanas Stounhendžas struktūrā bija jāpārvietojas no Dogerlendas uz kādu citu vietu, nevis tikai uz Solsberijas līdzenumu.
Veness pieļauj, ka neolīta laikmeta Britānijas iedzīvotāji izrādīja tālredzību - pamanot zemes nogrimšanu, viņi pārvietoja savus vērtīgos akmeņus uz jaunu vietu:
"Tiklīdz Altāra akmens bija drošībā nonācis Anglijas austrumu piekrastē, kļūst daudz ticamāk, ka cilvēki to pēc tam pārvietoja uz Solsberijas līdzenumu."
Viņš piebilda, ka Altāra akmenim bija jāpārvar aptuveni tāds pats attālums kā citiem Stounhendžas zilajiem akmeņiem, lai gan tas joprojām ir desmit reizes tālāks ceļš nekā lielākajiem un šajā reģionā iegūtajiem sarsena akmeņiem.