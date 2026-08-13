Ukraina Polijā uzsāks kampaņu sava tēla uzlabošanai un attiecību atkausēšanai
Ukrainas varasiestādes plāno Polijā īstenot kampaņu, kuras mērķis ir uzlabot Ukrainas tēlu pēc krīzes abu valstu attiecībās, vēsta "Dziennik Gazeta Prawna".
Saskaņā ar Polijas izdevuma informāciju, viens no kampaņas uzdevumiem būs atgādināt poļiem par vēsturiskiem piemēriem abu valstu sadarbībai, tostarp par Otrās Polijas Republikas aliansi ar Simonu Petļuru 1920. gada kara laikā.
Kijiva arī vēlas apzināt poļus, kuri saglabājuši pozitīvu attieksmi pret ukraiņiem, neraugoties uz abu valstu attiecību krīzi, kā arī pievērst uzmanību Krievijas ietekmei, tostarp finansiālam atbalstam grupām, kas noskaņotas pret ukraiņiem.
Ukrainas tēla uzlabošanas iniciatīvas ietvaros Zelenska administrācija plāno stiprināt kontaktus ar Polijas uzņēmējiem, ekspertiem un plašsaziņas līdzekļiem.
Ukrainas Ārlietu ministrijā plānots izveidot īpašu grupu attiecībām ar Poliju, kurā iekļaus bijušos Ukrainas vēstniekus Polijā Vasiliju Bodnaru un Vasiliju Zvariču.
Pēc "Dziennik Gazeta Prawna" avotu sniegtās informācijas, šis variants bija viens no trim scenārijiem, kas tika apspriesti Kijivā. Starp alternatīvām bija nogaidīšanas taktika un konfrontācija ar Varšavu.
Tostarp Kijiva apsvēra iespēju iesaistīt Eiropas Savienības institūcijas, lai izmeklētu uzbrukumus ukraiņiem Polijā, taču Zelenskis no šāda scenārija atteicās.