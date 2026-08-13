Putins sarīko diplomātisku skandālu ar Japānu, Medvedevs draud ar "smagām sekām"
Putins izraisījis jaunu diplomātisku konfliktu ar Japānu, demonstratīvi apmeklējot salu, ko Tokija uzskata par daļu no tās "Ziemeļu teritorijām".
"Bloomberg" vēsta, ka Vladimirs Putins pirmo reizi 25 gadu laikā apmeklējis okupēto Iturupas salu, par kuru starp Krieviju un Japānu pastāv teritoriāls strīds. Japāņu valodā salas nosaukums ir Etorofu, un tā ietilpst tā dēvētajās "Ziemeļu teritorijās", uz kurām Japāna joprojām izvirza pretenzijas.
Putins ieradās Kuriļu salās pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur vēroja Krievijas karaflotes manevrus un piedalījās sanāksmē, kas bija veltīta "Krievijas austrumu robežu drošībai".
Putins apzināti izvēlējies braucienu, kam bija jāizsauc asa Japānas reakcija.
Pēc vizītes Tokija iesniedza oficiālu protestu.
Iturupas sala ir neatņemama Japānas teritorijas daļa, tāpēc Tokija nosoda Krievijas diktatora Vladimira Putina nesaskaņoto vizīti šajā teritorijā. Ar šādu paziņojumu nāca klajā Japānas premjerministre Sanaja Takaiči.
Saistībā ar pēdējiem notikumiem Takaiči atgādināja Krievijai un starptautiskajai sabiedrībai, ka "Ziemeļu teritorijas", tostarp Iturupas sala, pēc Japānas nostājas pieder tikai Japānai.
Viņa uzsvēra, ka jautājums nav saistīts tikai ar vēsturisko kontekstu, bet arī ar starptautiskajām tiesībām.
Pēc premjerministres teiktā, Putina nesenā vizīte "nav savienojama ar Japānas konsekvento nostāju" attiecībā uz šīm salām.
Tāpat kļuvis zināms, ka Tokija steidzami izsaukusi uz pārrunām Krievijas vēstnieku Japānā Nikolaju Nozdrevu.
Japānas valdība jau paudusi stingru protestu saistībā ar Putina vizīti salā.
"Ziemeļu teritorijas, tostarp Etorofu, gan no vēsturiskā, gan juridiskā viedokļa ir neatņemama Japānas teritorijas daļa, un Japāna stingri protestē pret šo vizīti," paziņoja Japānas ārlietu ministrs Tosimivu Motegi.
Japānas ārlietu ministrs Tosimicu Motegi žurnālistiem paziņoja, ka aicinājis Nozdrevu nodot Tokijas protestu Krievijas valdībai. Nozdrevs japāņu valodā norādīja, ka atturēsies no komentāriem.
Japāna atgādina, ka salu ķēde, kurā ietilpst Iturupa, Kunašira, Šikotana un Habomai salu grupa, pēc Tokijas domām tika nelikumīgi pārņemta Padomju Savienības kontrolē neilgi pēc Japānas kapitulācijas Otrajā pasaules karā.
Savukārt Krievija apgalvo, ka šo teritoriju pārņemšana bijusi likumīga.
Starp Japānu un Krieviju pēc Otrā pasaules kara joprojām nav noslēgts oficiāls miera līgums, jo starp abām valstīm pastāv teritoriālas domstarpības.
Pēc Putina vizītes Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs izteica draudus Japānai. Viņš paziņoja, ka "Kuriļu salas bija, ir un būs Krievijas zeme", kā arī draudēja ar "smagām sekām" tiem, kas apšauba salu piederību.
Pēc viņa teiktā, tas attiecas arī uz Japānas premjerministri Sanaju Takaiči, ja Tokija turpinās aktualizēt jautājumu par "Ziemeļu teritorijām".
Zīmīgi, ka 2010. gadā toreizējais prezidents Dmitrijs Medvedevs kļuva par pirmo Krievijas līderi, kas apmeklējis Kuriļu salas. Vēlāk Medvedevs vairākkārt apmeklēja strīdus teritoriju, atrodoties arī premjerministra amatā.