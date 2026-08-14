Eiropa gatavo nepatīkamu pārsteigumu: jauno noteikumu dēļ vairākus iecienītus produktus varēs atļauties tikai retais
Eiropas Savienība plāno stingrākas prasības attiecībā uz pesticīdu atliekvielām pārtikas produktos, kas tiek importēti no valstīm ārpus bloka. Ja ārvalstu ražotāji nespēs pielāgoties jaunajām prasībām, atsevišķu produktu cenas Eiropā varētu pieaugt pat vairākas reizes, vēsta "Politico".
Saskaņā ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) aplēsēm, piepildoties drūmākajām prognozēm, kafijas cena varētu pieaugt par 332%, bet citrusaugļu – par 82%.
Vienlaikus ES lauksaimniecības imports varētu sarukt par 41%, bet lopkopjiem pieaugtu lopbarības izmaksas.
Pat mērenākā scenārijā, kurā ārvalstu ražotāji pielāgojas jaunajām prasībām, pārtikas cenas varētu palielināties, bet lauksaimniecības produktu imports ES samazināties. Toties tas varētu veicināt vietējās ražošanas attīstību.
Ko plāno Brisele?
Eiropas Komisija (EK) plāno aizliegt ievest produktus, kas satur tādu pesticīdu atliekas, kuru izmantošana pašā ES jau ir aizliegta veselības vai vides apsvērumu dēļ.
Iniciatīvu atbalsta daudzi Eiropas lauksaimnieki, kuri vēlas, lai arī ārvalstu konkurentiem būtu jāievēro tādi paši noteikumi kā viņiem.
Šis solis daļēji sperts arī tādēļ, lai mazinātu lauksaimnieku neapmierinātību par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Dienvidamerikas valstu bloku "Mercosur", kurā ietilpst Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja.
Tomēr kritiķi norāda, ka šāda pieeja varētu nonākt pretrunā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo faktiski ārvalstu ražotājiem tiktu uzspiestas ES prasības.
Turklāt jāņem vērā, ka dažādās pasaules valstīs lauksaimniekiem jārēķinās ar pavisam atšķirīgiem klimatiskajiem apstākļiem un lauksaimniecības metodēm.
Papildu neskaidrību rada tas, ka Eiropas Savienība vēl nav precizējusi, kuras aizliegtās pesticīdu aktīvās vielas tiks iekļautas šajā sarakstā.
JRC pētījumā minētas 18 aktīvās vielas, uz kurām varētu attiekties jaunie ierobežojumi.
Tas potenciāli varētu skart 235 lauksaimniecības produktu veidus 86 valstīs. Tikmēr vairākas valstis, tostarp Austrālija, Kanāda, Paragvaja un ASV, jau ir apstrīdējušas šo ieceri Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) līmenī.
Kafija var kļūt par ekskluzīvu preci?
Tiesa gan, jāpiebilst, ka minētais kafijas cenu kāpums par 332% ir ļaunākā scenārija aplēse, nevis neizbēgama realitāte. Eiropas Komisija norāda, ka katru gadījumu vētīs atsevišķi, rūpīgi analizējot iespējamās sekas. Kā trāpīgi atzīmē izdevums "Politico", Brisele šobrīd ir neapskaužamas izvēles priekšā: nomierināt pašmāju lauksaimniekus vai riskēt ar to, ka Eiropas iedzīvotājiem rīta kafija un brokastis kļūs ievērojami dārgākas.