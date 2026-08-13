“Gribēju asari, dabūju piraņu!” Astoņgadīga makšķernieka pārsteidzošais loms
Astoņgadīgais Seimuss no Pensilvānijas kopā ar tēvu devās makšķerēt, cerot tikt pie kāda asara. Taču parasta makšķerēšanas diena izvērtās krietni neparastāka – puika no Ridli Parka ezera izvilka aptuveni kilogramu smagu sarkanvēdera piraņu.
Sākumā arī Seimusa tēvs Maikls nesaprata, ko viņi noķēruši. Viņš domāja, ka tā varētu būt kāda neparasti liela vietējā zivs, taču pats puika zivi atpazina uzreiz.
“Tā ir piraņa!” viņš paziņoja tēvam.
Seimuss piraņas bija redzējis izglītojošos makšķerēšanas videoklipos, kurus viņš skatās internetā. Arī Pensilvānijas Zivju un laivu komisija vēlāk apstiprināja, ka zivs patiešām ir sarkanvēdera piraņa – suga, kuras dzimtene ir Dienvidamerika.
Eksperti pieļauj, ka piraņa, visticamāk, kādreiz bijusi kāda cilvēka eksotisks mājdzīvnieks, kuru saimnieks nolēmis palaist brīvībā. Lai gan šāda zivs aukstajā ziemā, visticamāk, neizdzīvotu, svešzemju sugu nonākšana dabā var radīt risku vietējai ekosistēmai.
“Kad dabā nonāk svešzemju suga, īpaši plēsējs, tā var izjaukt vietējo ekosistēmu,” skaidroja komisijas pārstāvis.