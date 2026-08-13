Atklājas jaunas detaļas šausminošajā Roba Reinera un Mišelas Singeres slepkavības lietā
Atklātas jaunas šokējošas detaļas slavenā amerikāņu kinorežisora Roba Reinera un viņas sievas Mišelas Singeres slepkavības lietā.
Filmas "Kad Harijs satika Salliju" režisors, 78 gadus vecais Robs Reiners, un viņa 70 gadus vecā sieva Mišela tika atrasti miruši savās mājās Losandželosā 14. decembrī. Abu slavenību nāvē apsūdzēts viņu dēls Niks Reiners.
Nikam nācās atkārtoti paziņot savu nostāju tiesā pēc tam, kad sākotnējā apsūdzība slepkavības lietā tika aizstāta ar apsūdzībām, ko izvirzījusi galveno zvērināto tiesa.
Prokuratūra izvirzījusi apsūdzības par "īpašiem apstākļiem", apgalvojot, ka 32 gadus vecais vīrietis esot gaidījis savus vecākus pirms nāvējošā uzbrukuma.
Losandželosas apgabala prokurors Neitans Hočmans sacīja, ka tā ir "dziļa nodevība no cilvēka puses, kuru mīlēja un kuram uzticējās tie cilvēki, kuru slepkavībā viņš tiek apsūdzēts".
"Mēs ceram, ka galveno zvērināto tiesas lēmums šajā lietā izvirzīt apsūdzību mūs pietuvinās vienu soli tuvāk tiesas procesam un taisnīguma panākšanai," viņš piebilda.
Niks kopš aizturēšanas atrodas apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotam pret drošības naudu. Viņš tika aizturēts tikai dažas stundas pēc tam, kad filmas veidotājs un viņa sieva tika atrasti nāvējoši sadurti savās mājās Brentvudā.
Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt mūža ieslodzījums bez tiesībām uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu vai pat nāvessods.
Nika sākotnējam advokātam "nebija citas izvēles kā vien atkāpties", iespējams, saistībā ar finansiāliem jautājumiem, kas saistīti ar mantojumu, raksta "Metro.co.uk".
Fonds ar nosaukumu "Nick’s Trust" paredzēja, ka puse no līdzekļiem Nikam būtu jāizmaksā pilnā apmērā, kad viņš sasniegs 30 gadu vecumu. Atlikušo daļu, kā norādīts iesniegumā, viņam būtu jāsaņem, sasniedzot 35 gadu vecumu.
Tomēr tiek apgalvots, ka obligātā līdzekļu izmaksāšana netika veikta, kad Niks sasniedza 30 gadus, neraugoties uz "vairākiem mēnešiem ilgiem atkārtotiem fonda pašreizējā pārvaldnieka pieprasījumiem" .
Iesniegumā arī norādīts, ka viņš plānoja pirmo naudas daļu izmantot juridisko izdevumu segšanai un personīgā konta papildināšanai cietumā, lai varētu iegādāties "pamata nepieciešamības preces", piemēram, higiēnas piederumus, ņemot vērā "zemos tēriņu ierobežojumus", ko nosaka ieslodzījuma vieta.
Tiek uzskatīts, ka starp Robu un Niku iepriekšējā vakarā pirms traģiskā notikuma izcēlies nopietns strīds, lai gan ģimene noliedza, ka tā dēļ viņi būtu priekšlaikus aizgājuši no kāda pasākuma.
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Pēc notikušā līdzjūtības publicēja daudzas slavenības un sabiedrībā zināmas personas, tostarp Barbra Streizande, Arnolds Švarcenegers, Vūpija Goldberga, Stīvens Kings, Džimijs Kimmels un Demija Mūra.