Tūristiem Turcijā draud naudas sods līdz 112 eiro: ceļotājus brīdina par svarīgu noteikumu
Tūristi, kuri dodas uz kādu populāru kūrortu, vienkārša noteikuma dēļ var viegli nonākt nepatīkamā situācijā. Dažos gadījumos viņiem var piemērot naudas sodu līdz 112 eiro vai pat aizturēt un nopratināt.
Daudzi cilvēki uzskata, ka pase nepieciešama tikai lidostā. Ierodoties viesnīcā, ceļotāji to noglabā drošā vietā līdz izbraukšanai no valsts, taču Turcijā atvaļinājuma laikā tā ir nopietna kļūda, ko nevajadzētu pieļaut, raksta izdevums "Express".
"Turcijā saskaņā ar valsts likumiem ir stingra prasība vienmēr nēsāt līdzi derīgu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Ārvalstu tūristiem tas nozīmē, ka līdzi jābūt pases oriģinālam," teikts publikācijā.
Turcijas likumdošanā nav paredzēti arī izņēmumi attiecībā uz minimālo vecumu dokumentu pārbaudei, tāpēc ģimenēm līdzi jābūt gan savu bērnu pasēm, gan saviem personu apliecinošajiem dokumentiem.
Ja jūs apturēs bez pases oriģināla, jums var piemērot naudas sodu, policija var pavadīt jūs uz dzīvesvietu, lai jūs varētu to paņemt, vai arī jūs var aizturēt policijas iecirknī, līdz tiks pārbaudīta jūsu identitāte un likumīgais uzturēšanās statuss.
"Turcijā ir aizliegts neņemt līdzi kādu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Vienmēr nēsājiet līdzi pasi vai uzturēšanās atļauju," teikts vietnē "Gov.uk".
Turklāt uz galvenajiem ceļiem visā valstī darbojas policijas kontrolpunkti. Ja pārvietojaties starp pilsētām ar autobusu, taksometru vai nomātu automašīnu, visticamāk, jums lūgs uzrādīt pasi.
"Par atbilstoša personu apliecinoša dokumenta neesamību līdzi var nekavējoties piemērot naudas sodu. Ja tiesībsargājošās iestādes radīs aizdomas par vīzas derīguma termiņa pārsniegšanu vai ja jūs nevarēsiet uzreiz pierādīt savu likumīgo uzturēšanās statusu, tām ir tiesības jūs aizturēt," piebilst "Express".
Tiek norādīts, ka, lai ieceļotu Turcijā, pasei jābūt derīgai vismaz 150 dienas no ierašanās datuma, kā arī tajā jābūt vismaz vienai brīvai lapai ieceļošanas un izceļošanas zīmogiem.