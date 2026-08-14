Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs uzjundī asas diskusijas par dronu iepirkumiem valstī
Dienu pēc atbrīvošanas no amata bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs publiski runāja par pretestību, ko viņš piedzīvojis, mēģinot mainīt Ukrainas aizsardzības iepirkumu sistēmu. Pēc viņa paustā, uzmanības centrā nonākuši trīs dronu piegādātāji - "Kolyada Ka", "Euro Tunnels" un "Ares".
Kad Fjodorovam tika vaicāts kādi uzņēmumi vai rūpniecības nozares viņa virzīto iepirkumu reformu rezultātā varētu ciest, viņš minēja kādu uzņēmumu, kurš savām piedāvātajām precēm esot piemērojis pat 200-300% uzcenojumu, piebilstot, ka uzņēmums pieder kādai "sabiedrībā zināmai personai, kas dzīvo ārpus Ukrainas".
Fjodorova izteikumi izgaismoja plašākas problēmas Ukrainas dronu iepirkumu jomā, kur uzmanības centrā nonākusi iespējama shēma, kurā atsevišķi piegādātāji, izmantojot starpniekuzņēmumus un sarežģītas piegādes ķēdes, varētu būt vairākkārt palielinājuši Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāto bumbvedējdronu galīgās izmaksas.
Uzņēmums, kas nonācis uzmanības lokā ir "Euro Tunnels"
Uzņēmums, ko Fjodorovs nenosauca vārdā ir Ukrainas dronu un komponentu ražotājs "Euro Tunnels", kas dibināts 2022. gada augustā. Par uzņēmuma straujo attīstību neilgi pēc ienākšanas tirgū liecina tas, ka jau 2024. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 10,8 miljonus eiro, un tas strādāja ar 1,88 miljonu eiro lielu peļņu.
Tomēr jau gadu vēlāk — 2025. gada 3. martā — Ukrainas Ekonomiskās drošības birojs (BEB) pret "Euro Tunnels" sāka izmeklēšanu par iespējamu valsts līdzekļu piesavināšanos lielā mērogā saistībā ar bruņotajiem spēkiem paredzētu dronu komponentu iegādi. Izmeklēšanas uzmanības centrā nonāca uzņēmuma piegādātās detaļas bezpilota lidaparātam “Magura UA” — smagam gaisa dronam, kas paredzēts loģistikas pārvadājumiem un kravu nogādāšanai vai nomešanai no gaisa. Neraugoties uz nosaukuma līdzību, “Magura UA” nav saistīts ar Ukrainas militārās izlūkošanas izmantotajiem jūras droniem “Magura V5”, kas darbojas Melnajā jūrā.
"Euro Tunnels" iegādājies Ķīnā ražotas komponentes ar 300% uzcenojumu
BEB izmeklēšana sākās ar Magura UA dronu izpēti. Izmeklētāji konstatēja, ka uzņēmums “Euro Tunnels” 2023.–2024. gadā iegādājies Ķīnā ražotus "Hobbywing X8" dzinējus par cenu, kas ir pat trīs reizes augstākas nekā citu Ukrainas importētāju noteiktās. Līdzīgas neatbilstības tika konstatētas arī saistībā ar "CubePilot Hex" lidojuma vadības kontrolieru iegādi.
Tiek lēsts, ka iespējamā pārmaksātā summa par divām būtiskām komponentēm viena piegādātāja ietvaros varētu sasniegt aptuveni vienu miljonu ASV dolāru.
Daļa aprīkojuma “Euro Tunnels” esot piegādāta caur Polijas uzņēmumu “Deep Matter”, kas dibināts 2022. gadā. Jāpiebilst, ka tā ieņēmumi pieauguši no 25 tūkstošiem ASV dolāru 2022. gadā līdz 10,6 miljoniem dolāru 2024. gadā — laikā, kad “Euro Tunnels” ieguva valsts aizsardzības līgumus.
Notiekošās izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot, vai "Deep Matter" veica patiesas uzņēmējdarbības aktivitātes, kas attaisnoja tās peļņas maržu, vai galvenokārt darbojās kā starpnieks, palielinot dronu komponentu vērtību pirms to piegādes Ukrainai.
Vairākiem “Euro Tunnels”, “Ares” un “Kolyada Ka” pārstāvjiem esot kopīgi kontaktu tīkli
Izmeklēšana vēlāk tika paplašināta, pievēršoties ne tikai “Magura UA”, bet arī citiem dronu modeļiem. 2025. gada 9. septembrī kratīšanas laikā bijušā “Euro Tunnels” pārdošanas direktora dzīvesvietā BEB aģenti atrada tehniskos dokumentus par smagajiem bumbvedējdroniem “Magura UA”, “Kolyada K4” un “Ares A1”.
Tikmēr Polijas uzņēmums “Deep Matter” ir minēts arī starp dronu piegādātāja “Ares” biznesa partneriem, turklāt vairāki avoti ziņo, ka uzņēmiem “Euro Tunnels”, “Ares” un “Kolyada Ka” pārstāvjiem vai saistītām personām arī esot kopīgi kontaktu tīkli uzņēmuma struktūrās. Šie fakti var liecināt par plašāku industriālu tīklu ar kopīgiem piegādātājiem un administratīvām saiknēm, taču paši par sevi nepierāda krāpniecisku vienošanos.
Aizdomas, ka "Euro Tunnels" vada pretrunīgi vērtētais uzņēmējs Sejars Kuršutovs
Ukrainas reģistros kā "Euro Tunnels" direktors, dibinātājs un patiesais labuma guvēju norādīts Boriss Zahalskis. Tomēr tiesas dokumentos kā faktiskais uzņēmuma īpašnieks norādīts bijušas pārdošanas direktors, kuras telpas tikušas pārmeklētas. Ukrainas medijs “Oboronka” vēsta, ka šī persona ir uzņēmējs Gļebs Lobovs.
Tieši caur Lobovu radušās aizdomas, ka "Euro Tunnels", iespējams, esot saistīts ar Ukrainā pretrunīgi vērtēto uzņēmēju Sejāru Kuršutovu, kurš patlaban dzīvo Austrijā. Lobovs iepriekš bija saistīts ar Kuršutova sievu Katerinu, kad pāņēma viņas kapitāldaļas uzņēmumā “Tusana”. Tāpat publiski pieejamas fotogrāfijas, kur Lobovs un Kuršutovs manīti kopā. Tomēr šīs saiknes pašas par sevi, protams, nepierāda, ka Kuršutovs kontrolē “Euro Tunnels” vai ir iesaistīts uzņēmuma darbībā.
Sejārs Kuršutovs ir pretrunīgi vērtēta persona Ukrainā, jo viņa publiskais tēls atšķiras no tā, kā viņu raksturo tiesībsargājošo iestāžu un pētniecisko žurnālistu materiāli. Pats Kuršutovs sevi pozicionē kā patriotisku uzņēmēju, ekonomikas analītiķi un Ukrainas armijas atbalstītāju, taču vienlaikus viņa vārds ticis saistīts ar dažādiem strīdiem.
2021. gadā Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome viņu iekļāva sankciju sarakstā saistībā ar viņa iespējamu iespējamu iesaisti kontrabandas tīklos. Bet vairāki Ukrainas pētnieciskie žurnālisti un militārie aktīvisti norāda, ka viņam atņemta Ukrainas pilsonība saistībā ar to, ka viņam esot Krievijas pase. Pats Kuršutovs šos apgalvojumus noraida, apgalvojot, ka tie esot safabricēti ar mērķi viņu politiski neitralizēt.
Kuršutova kritiķi arī norāda, ka viņam pieder anonīmi “Telegram” kanāli, kuri, pēc viņu teiktā, tiek izmantoti informatīvām kampaņām pret Kuršutova politiskajiem un biznesa oponentiem. Tomēr šīs saiknes nav publiski pierādītas, un pats Kuršutovs šādus apgalvojumus noraida.
Ukraina paredzējusi pastiprināt kontroli pār piegādes ķēdēm
Aizsardzības iepirkumu aģentūra norāda, ka jāstrādā pie tā, lai padarītu Ukrainas valsts iepirkumu sistēmu pēc iespējas caurskatāmāku un konkurētspējīgāku. Plānots, ka nākotnē visas cenas un tehniskās specifikācijas būs pieejamas uzraudzībai, lai būtu iespējams ātrāk pamanīt iespējamos pārkāpumus. Vienlaikus Ukraina paredzējusi pastiprināt kontroli pār piegādes ķēdēm un cenu veidošanos, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē.
Tikmēr šobrīd izmeklēšana par iespējamu cenu palielināšanu joprojām turpinās. Līdz šim izmeklēšanas ietvaros BEB nevienu personu nav atzinis par aizdomās turēto, un detalizēta informācija par izmeklēšanas gaitu netiek publiskota. Zināms vien tas, ka trīs uzņēmumi — "Kolyada Ka", "Euro Tunnels" un "Ares" — joprojām ir Ukrainas Aizsardzības ministrijas līgumslēdzēji un turpina pildīt savas saistības.