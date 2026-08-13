Sprādzienā Sevastopolē likvidēts 1. ranga kapteinis Roberts Šagejevs, kuru Ukraina apsūdzēja valsts nodevībā
Sevastopolē sprādzienā nogalināts Krievijas Jūras kara flotes virsnieks, kurš iepriekš komandēja vienīgo Ukrainas zemūdeni “Zaporižja”. Krievijas avoti vēsta, ka spridzeklis bija ievietots atkritumu tvertnē pie soliņa, bet notikuma vietā aizturēta aizdomās turētā persona.
Sevastopolē eksplozijā, ko izraisīja atkritumu tvertnē ievietota ierīce, gājis bojā Krievijas Jūras kara flotes virsnieks Roberts Šagejevs. Incidents noticis Stoļetovska prospektā.
Saskaņā ar kanāla sniegto informāciju spridzeklis atradies atkritumu tvertnē pie soliņa un eksplodējis brīdī, kad vīrietis kopā ar draugu kāpa pa kāpnēm.
Kā apgalvo "Telegram" kanāls "VChK-OGPU", bojāgājušais bijis Krievijas Jūras kara flotes 1. ranga kapteinis Roberts Šagejevs. Iepriekš viņš komandējis vienīgo Ukrainas zemūdeni "Zaporižja" un Ukraina viņu apsūdzējusi valsts nodevībā, jo militārists 2014. gadā pārgāja Krievijas pusē. Saskaņā ar 2022. gada datiem Šagejevs ieņēma Krievijas Melnās jūras flotes 4. atsevišķās zemūdeņu brigādes komandiera vietnieka amatu.
❗️In occupied Sevastopol, a traitor to Ukraine, the former commander of the Ukrainian submarine “Zaporizhzhia” Robert Shageyev, has been blown up. This information is circulating online.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 13, 2026
In 2014, he defected to the side of the Russians and assisted the military invasion of… pic.twitter.com/Ft7zHnJbcI
Aculiecinieki ziņoja, ka pirms sprādziena starp 28. un 30. namu atradusies nepazīstama sieviete ar mugursomu, kura vērojusi vīrieti. Pēc viņu teiktā, vēlāk viņa iedarbinājusi spridzekli.
Tāpat tiek ziņots, ka vietējie iedzīvotāji aizturējuši aizdomās turēto sievieti brīdī, kad viņa mēģinājusi pamest notikuma vietu.