Okupanti mērķtiecīgi ar dronu uzbrukuši pasažieru vilcienam Odesas apgabalā, nogalinot mašīnistus
Krievija ar reaktīvo "Shahed" dronu uzbrukusi pasažieru vilcienam Odesa–Dnipro. Trieciena rezultātā gājuši bojā mašīnists un viņa palīgs, bet 340 pasažieri un vilciena apkalpe evakuēti.
Krievijas spēki 13. augusta rītā Odesas apgabalā ar bezpilota lidaparātu uzbruka pasažieru vilcienam Odesa–Dnipro. Bojā gāja vilciena mašīnists un viņa palīgs, paziņoja "Ukrzaliznicja" valdes priekšsēdētājs Oleksandrs Percovskis.
Dronu draudus fiksēja monitoringa grupa un deva rīkojumu apturēt vilcienu. Vilciens tobrīd iebrauca stacijā, lai pasažieri varētu droši izkāpt no vagoniem, taču reaktīvais "Shahed" drons strauji mainīja savu trajektoriju.
Straujā uzbrukuma dēļ vilciena lokomotīves apkalpei dažu minūšu laikā neizdevās pilnībā apturēt vilcienu un evakuēties.
Trieciena brīdī vilcienā atradās 340 pasažieri. Kopā ar vilciena apkalpi visus izdevās evakuēt uz drošu vietu. Nevienam no pasažieriem un vilciena darbiniekiem nav konstatēti ievainojumi.
Cilvēkiem tika nodrošināta iespēja turpināt ceļu uz Odesu ar autobusiem.
Oleksandrs Percovskis notikušo nosauca par mērķētu uzbrukumu civiliedzīvotājiem un uzsvēra, ka bojāgājušie dzelzceļa darbinieki līdz pēdējam brīdim pildīja savus pienākumus, apturot vilcienu, lai glābtu pasažierus.
Naktī uz 13. augustu krievi uz Ukrainu raidījuši 133 uzbrukuma dronus un dronus imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 111 dronus.
Konstatēti trāpījumi 15 apkaimēs. Vēl 16 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas.