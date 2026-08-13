Otrā pasaules kara vācu karakuģa vraka paliekas
Serbijā pie Prahovas kritiski zemais ūdens līmenis Donavā atklājis Otrā pasaules kara vācu karakuģa vraka paliekas.
Donavas ūdens līmenis sasniedz kritiski zemu atzīmi: Rumānijā aptur kodolreaktorus, bet upe atklāj 1944. gadā nogremdētu vācu karakuģi
Eiropu skāris kārtējais ekstremāla karstuma vilnis, daudzviet gaisa temperatūrai tuvojoties +40 grādiem. Kamēr kristiski zemais ūdens līmenis Donavā apdraudējis Rumānijas kodolreaktoru darbību un atklājis Otrā pasaules kara kuģa vraku, Francijā 70% teritoriju ieviesti ūdens ierobežojumi.
Sinoptiķi brīdina, ka Spānijas dienvidu pilsētās termometra stabiņš var pārsniegt +40 grādu atzīmi, Francijā desimitiem teritoriju izsludināti augstākās pakāpes karstuma ierobežojumi, bet Liellbritānijas meteorologi norāda, ka šī varētu kļūt par karstāko vasaru valsts novērojumu vēsturē.
Rumānijā sausums aptur kodolreaktoru darbību
Saistībā ar karstuma vilni Rumānija sākusi pilnīgu savas vienīgās kodolspēkstacijas apturēšanu, jo Donavas ūdens līmenis nokrities līdz bīstami zemam līmenim. Cernavodas atomelektrostacija izmanto Donavas ūdeni reaktoru dzesēšanai, un upes seklums radījis riskus drošai darbībai. Iepriekš tika apturēts viens no diviem reaktoriem, bet, ūdens līmenim turpinot kristies, nācies slēgt arī otru.
Spēkstacija parasti nodrošina aptuveni piekto daļu Rumānijas elektroenerģijas, tāpēc notikums aktualizē plašāku jautājumu par klimata pārmaiņu ietekmi uz kritisko infrastruktūru. Lai saglabātu nepieciešamo ūdens plūsmu, Rumānijas amatpersonas pat veica neierastus pasākumus — mēģināja mainīt upes plūdumu, likvidējot šķēršļus Donavā un novirzot ūdens plūsmu elektrostacijas vajadzībām.
Serbijā pie Prahovas kritiski zemais ūdens līmenis Donavā atklājis Otrā pasaules kara vācu karakuģa vraka paliekas. Šis ir viens no desmitiem kuģu, kurus atkāpšanās laikā 1944. gadā nogremdēja nacistiskās Vācijas spēki. Vēsturnieki lēš, ka šajā reģionā tika nogremdēti līdz pat 200 kuģu, no kuriem daudzi joprojām atrodas upes gultnē. Daļa kuģu joprojām var būt bīstami, jo tajos saglabājušies munīcijas un sprāgstvielu krājumi. Vienlaikus vraki apgrūtina kuģošanu vienā no Eiropas nozīmīgākajiem ūdensceļiem.
70% Francijas teritorijas ieviesti ūdens ierobežojumi
Francija ir viena no valstīm, kur sausuma sekas kļuvušas īpaši jūtamas. Gandrīz 70% valsts teritorijas noteikti ūdens izmantošanas ierobežojumi, jo ilgstošās karstuma epizodes un nokrišņu trūkums ir samazinājuši ūdens krājumus. Ierobežojumi skar ne tikai dārzu laistīšanu un peldbaseinu piepildīšanu, bet arī lauksaimniecību un citus ūdens patēriņa veidus.
Vairākos desmitos Francijas departamentu noteikts augstākais sausuma trauksmes līmenis. Īpaši satraucoša ir situācija ar pazemes ūdens rezervēm — tās daudzviet ir zem ierastā līmeņa. Francijas varasiestādes brīdina, ka klimata pārmaiņu dēļ ūdens pieejamība kļūst arvien sarežģītāks jautājums pat valstī, kur vēsturiski ūdens resursi nav bijuši kritiski ierobežoti.
Spānijā turpina plosīties meža ugunsgrēki
Spānija atkal nonākusi karstuma viļņa epicentrā. Aptuveni 21 miljonam iedzīvotāju valstī draud temperatūra virs 35 grādiem, bet atsevišķos reģionos termometra stabiņš var pārsniegt 40 grādu atzīmi. Situāciju vēl sarežģītāku padara plašie sausuma apstākļi un mežu ugunsgrēki, kas jau vairākas nedēļas turpina plosīties dažādās valsts daļās. Vairāki lieli ugunsgrēki piespieduši simtiem cilvēku pamest savas mājas, un glābšanas dienesti brīdina, ka cīņa ar liesmām var ilgt vairākas dienas.
Spānijas meteoroloģijas dienests izsludinājis karstuma brīdinājumus un uzsver, ka sausā veģetācija apvienojumā ar augsto temperatūru rada valstī īpaši bīstamus apstākļus. Papildu bažas radīja arī lielais cilvēku skaits, kas aizvadītajā dienā pulcējās, lai vērotu Saules aptumsumu. Spānijas varasiestādes dažādās pulcēšanās vietās izvietoja vairāk nekā 33 000 policistu un drošības dienestu darbinieku, lai novērstu jaunu ugunsgrēku risku.
Karstākā vasara Lielbritānijas vēsturē
Arvien biežākas ekstrēma karstuma epizodes kļūst par izaicinājumu arī Apvienotajai Karalistei. Anglijā no Londonas līdz Šefīldai izsludināts augstākā līmeņa karstuma brīdinājums. Prognozes liecina, ka temperatūra dažviet var sasniegt 36–38 grādus. Šāds karstums rada problēmas ne tikai cilvēku veselībai, bet arī infrastruktūrai. Karstumā var deformēties dzelzceļa sliedes, tikt un tikt bojāts ceļu segums.
Vienlaikus Lielbritānija cīnās ar arvien biežākiem savvaļas ugunsgrēkiem. Varasiestādes apsver iespēju aizliegt vienreizlietojamos grilus publiskās vietās, jo tie pēdējos gados bijuši saistīti ar vairākiem nopietniem ugunsgrēkiem. Sausā veģetācija un ilgstošais karstums nozīmē, ka pat neliela dzirksts var izraisīt plašu aizdegšanos.
Eiropa sasilst straujāk nekā citi kontinenti
Eiropas klimata novērošanas dienests "Copernicus" norāda, ka Rietumeiropa piedzīvojusi vienu no karstākajiem jūnija un jūlija periodiem vēsturē. Zinātnieki uzsver, ka Eiropa pašlaik ir pasaulē visstraujāk sasilstošais kontinents.
Atkārtoti karstuma viļņi, sausums un ugunsgrēki kļūst par jauno realitāti, kas ietekmē miljoniem cilvēku. Šīs vasaras notikumi rāda, ka klimata pārmaiņas vairs nav tikai ilgtermiņa prognoze — tās jau tagad maina veidu, kā Eiropa pārvalda ūdens resursus, enerģētiku un ikdienas dzīvi.