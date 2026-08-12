VIDEO: Pie Bali aizdegas prāmis: izglābti 211 cilvēki, viens pasažieris gājis bojā
Indonēzijā trešdien pie Bali salas aizdegās prāmis, kas bija ceļā uz Lomboku. Glābēji no degošā kuģa evakuējuši 211 cilvēku, bet viena 19 gadus veca pasažiere ugunsgrēkā gājusi bojā.
Prāmis “Putri Yasmin” aizdegās aptuveni plkst. 4.15. Uz tā atradās arī 44 automašīnas un 53 motocikli.
Glābšanas operāciju apgrūtināja vētraina jūra – viļņi sasniedza aptuveni četrus metrus. Glābēji izmantoja sešus kuģus, helikopteru un vairākas laivas.
Sākotnēji amatpersonas ziņoja, ka uz prāmja atradās 131 cilvēks, taču vēlāk izrādījās, ka pasažieru bija ievērojami vairāk. Glābēji turpina pārbaudīt, vai visi cilvēki ir atrasti. Starp izglābtajiem ir arī divi Austrālijas pilsoņi, bet vismaz divi cietušie nogādāti slimnīcā.
Pēc izdzīvojušo teiktā, ugunsgrēks, visticamāk, sācies kādā kravas automašīnā un strauji izplatījies pa prāmi. Ugunsgrēka iemeslus izmeklē.
Negadījums noticis mazāk nekā divas nedēļas pēc cita prāmja aizdegšanās Indonēzijā, kurā gāja bojā vismaz pieci cilvēki.