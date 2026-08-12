Ukraina šogad atbrīvojusi 26 ciemus Oleksandrivkas virzienā, apgalvo Zelenskis
Ukrainas armijas uzbrukuma gaitā Oleksandrivkas virzienā no janvāra līdz augustam Dņipropetrovskas, Doneckas un Zaporižjas apgabalu teritorijā atbrīvoti 26 ciemi, trešdien pavēstīja prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ziņojumu par uzbrukuma gaitu Oleksandrivkas virzienā prezidentam sniegusi armijas vadība.
"Šogad no janvāra līdz augustam Desanta un trieciena spēku karavīri un citu iesaistīto vienību karavīri veica efektīvu uzbrukuma operāciju Oleksandrivkas virzienā," paziņojumā platformā "Telegram" pauda prezidents.
Pateicoties Ukrainas armijas aktīvajai rīcībai, izdevies veikt būtisku triecienu okupantu kontingentam, norādīja valsts galva.
"Krievijas zaudējumi ir vismaz 9550 nogalināto un vairāk nekā 6600 ievainoto. Tika papildināts arī Ukrainas [gūstekņu] apmaiņas fonds," norādīja prezidents.
Operācijas gaitā atbrīvota 745 kvadrātkilometru liela teritorija.
"Šī mūsu uzbrukuma operācija tika veikta precīzi - tieši tā, kā bija plānots," norādīja prezidents.
Prezidentam par aktīvo darbību rezultātiem un turpmākajiem soļiem ziņoja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Mihailo Drapatijs, Ģenerālštāba priekšnieks Ihors Skibjuks un armijas Desanta un trieciena spēku komandieris Olehs Apostols.