Dzimusi laimes krekliņā - pavadot 36 stundas zem gruvešiem, Kolumbijā ar dievpalīgu izglābta sieviete
Kolumbijā glābējiem izdevies paveikt šķietami neiespējamo. 36 stundas pēc postošās 7,4 magnitūdu zemestrīces no sabrukušas ēkas gruvešiem dzīva izcelta 32 gadus vecā Daniela Largo.
Sieviete bija iesprostota zem četrām smagām betona plāksnēm Pereiras pilsētā. Viņas glābšanas operācija ilga aptuveni desmit stundas. Par Danielas atrašanās vietu kļuva zināms pēc tam, kad kāds vietējais iedzīvotājs zem gruvešiem sadzirdēja viņas saucienus pēc palīdzības.
Glābēji ar nelielas kameras palīdzību noteica sievietes atrašanās vietu, taču piekļūt viņai traucēja masīvās betona plāksnes. Tādēļ ugunsdzēsēji un katastrofu seku likvidēšanas speciālisti izraka divus tuneļus – pa vienu Danielai piegādāja skābekli, bet pa otru viņu beidzot izdevās atbrīvot.
Sievietes izglābšana kļuvusi par vienu no retajiem cerību stāstiem pēc postošās katastrofas. Danielas māte atklāja, ka mājās viņu nepacietīgi gaida 12 gadus vecais dēls.
Tikmēr zemestrīces upuru skaits sasniedzis vismaz 188, bet vēl simtiem cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Pereirā bojā gājuši vismaz 79 cilvēki un sabrukušas 92 ēkas, savukārt Kali dzīvību zaudējuši vismaz 95 cilvēki. Tur zem gruvešiem joprojām varētu atrasties vairāk nekā 200 cilvēku.
7,4 magnitūdu zemestrīce Kolumbiju satricināja pirmdienas rītā. Tās epicentrs atradās netālu no Sanhosē del Palmāras ciemata Čoko provincē, bet zemes drebēšana bija jūtama plašā teritorijā. Kopš galvenā grūdiena reģistrēti jau vairāk nekā 100 pēcgrūdieni.