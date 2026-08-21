Liktenīgais gads jau tuvojas: pazaudēta zinātnieka vēstule paredz nākotni
Īzaks Ņūtons vēsturē iegājis ar fundamentāliem atklājumiem matemātikā un fizikā, tomēr saglabājušies manuskripti atklāj pavisam citu slavenā zinātnieka personības šķautni. Līdzās dabas likumu pētīšanai viņš daudz laika veltīja reliģijai un centās atšifrēt Bībeles pravietojumus.
Kādā no saviem pierakstiem Ņūtons pat norādīja gadu, ko viņš saistīja ar iespējamu lielu pārmaiņu sākumu - 2060. gadu. Vienlaikus pats zinātnieks brīdināja neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus par pasaules galu un pieļāva, ka šie notikumi varētu notikt arī krietni vēlāk. Par to vēsta "independent.co.uk".
Kā Ņūtons nonāca līdz 2060. gadam
Angļu matemātiķis, fiziķis un astronoms tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem zinātniekiem vēsturē. Viņa darbs "Dabas filozofijas matemātiskie principi" (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica), kas publicēts 1687. gadā, kļuva par klasiskās mehānikas pamatu un formulēja kustības un vispasaules gravitācijas likumus.
Tomēr zinātniskie pētījumi bija tikai viena no Ņūtona interesēm. Ievērojamu dzīves daļu viņš veltīja reliģisko tekstu izpētei un centās noteikt apslēptu hronoloģiju notikumiem, kas aprakstīti Bībelē.
Dokumentos, kas datēti ar 1704. gadu, zinātnieks veica aprēķinus, balstoties uz pravieša Daniēla grāmatu. Rezultātā viņš nonāca līdz 2060. gadam kā iespējamai robežai noteiktam pravietiskam periodam.
Saskaņā ar viņa aprēķiniem galvenajiem notikumiem vajadzēja risināties 1260 gadus pēc viņa izvēlētā vēsturiskās hronoloģijas atskaites punkta. "Iespējams, tas beigsies vēlāk, taču es neredzu iemeslu, kāpēc tam vajadzētu beigties agrāk," rakstīja Ņūtons.
Vienlaikus zinātnieks nebūt neapgalvoja, ka būtu precīzi aprēķinājis Zemes fiziskās bojāejas datumu.
Ko zinātnieks patiesībā varēja būt domājis
Savos pierakstos Ņūtons atsevišķi skaidroja, ka necenšas noteikt konkrētu apokalipses dienu vai gadu. Gluži pretēji - viņu kaitināja daudzie laikabiedru pareģojumi, kuros regulāri tika nosaukti arvien jauni pasaules gala datumi.
Zinātnieks norādīja, ka šādi nepiepildījušies pareģojumi tikai grauj uzticību reliģiskajiem pravietojumiem.
Tāpēc Ņūtona aprēķinos 2060. gadu pareizāk būtu uztvert nevis kā nepārprotamu pareģojumu par cilvēces iznīcināšanu, bet gan kā iespējamu sākumu vai noslēgumu kādam plašam reliģiskam periodam.
Ņūtons to saistīja ar ciešanu un karu izbeigšanos, ebreju atgriešanos no trimdas un jaunas valstības iestāšanos. Tādējādi viņa pierakstos drīzāk bija runa par radikālu esošās pasaules pārveidi, nevis par planētas burtisku izzušanu.
Manuskripti atklāja negaidītu Ņūtona personības šķautni
Ņūtona dokumenti ilgu laiku bija maz zināmi plašākai sabiedrībai. Daļa manuskriptu tika atrasta starp lielo viņa dokumentu krājumu, bet vēlāk materiāli par zinātnieka reliģiskajiem aprēķiniem piesaistīja pētnieku uzmanību.
2007. gadā viens no šādiem pierakstiem tika izstādīts izstādē Jeruzalemes Ebreju universitātē.
Izstādes kuratore Jemima Ben-Menahēma toreiz norādīja, ka dokumenti ļauj ieraudzīt Ņūtonu ne tikai kā racionālu dabas pētnieku, bet arī kā cilvēku, kuru ārkārtīgi interesēja reliģiskie jautājumi.