Kadirovs atteicies upurēt čečenus Kremļa kara dēļ
Ramzans Kadirovs atteicies mobilizēt čečenus, lai turpinātu Krievijas karu Ukrainā, vēsta "The Economist".
Čečenijas diktatora Ramzana Kadirova tuvākajā lokā norādīts, ka Čečenijas intereses nesakrīt ar Kremļa mērķiem Ukrainā. Avots, kas ir pietuvināts Čečenijas vadībai, žurnālam "The Economist" sacīja, ka Kadirovs nevēlas upurēt republikas iedzīvotājus tā dēvētās "krievu pasaules" vārdā.
Neraugoties uz publiskajiem apgalvojumiem par vairāk nekā 70 000 čečenu nosūtīšanu uz fronti, apstiprināto kritušo skaits no republikas iedzīvotāju vidus joprojām ir salīdzinoši neliels. Līdz 10. jūlijam apstiprināta 540 čečenu bojāeja. Tas ir tikai aptuveni 0,2% no visiem Krievijas zaudējumiem.
"The Economist" to skaidro ar to, ka vienībā "Ahmat" aktīvi tiek pieņemti brīvprātīgie no citiem Krievijas reģioniem. Pēc vienības komandiera Apti Alaudinova teiktā, čečeni veido tikai aptuveni ceturto daļu viņa kaujinieku.
Avots arī apgalvo, ka čečenu karavīriem it kā tiekot ieteikts "saudzēt sevi".
Pēc izdevuma vērtējuma, Kadirovam esot izdevies izvairīties no plašas piespiedu mobilizācijas republikā, vienlaikus izmantojot karu, lai stiprinātu savu tēlu kā savas tautas aizstāvim.